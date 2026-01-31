Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

La organización de la 35ª Fiesta Nacional del Mate anunció la ampliación del sector preferencial ante la alta demanda registrada en los últimos días. La medida permitirá sumar nuevas ubicaciones para quienes buscan presenciar los shows desde un espacio cercano al escenario principal.

Las entradas adicionales ya se encuentran a la venta a través de la plataforma entradauno.com . Además de la opción de pago en tres cuotas sin interés con tarjeta del Banco Entre Ríos, se incorporó el mismo beneficio para usuarios del Banco Santa Fe.

El sector preferencial ofrece acceso a un área próxima al escenario Luis “Pacha” Rodríguez, con servicios diferenciados que incluyen espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos. En la edición anterior, la Fiesta del Mate convocó a una multitud, con alrededor de 60.000 personas durante la primera jornada y cerca de 90.000 en la segunda, lo que consolidó a este sector como una de las opciones más elegidas por el público.

La Fiesta Nacional del Mate se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con una programación artística de alcance nacional. Entre los nombres confirmados se encuentran Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo y Gauchito Club. También formarán parte de la grilla el Gran Ensamble del Paraná y los artistas seleccionados a través del Premate, completando una participación de más de 100 músicos locales y regionales.

Desde la organización se informó que la recaudación del sector preferencial, junto con el acompañamiento de empresas patrocinadoras, resulta clave para la realización del evento. En este marco, acompañan la fiesta el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná, además de firmas privadas que se sumaron al patrocinio. Las empresas interesadas en participar pueden solicitar información a través del correo [email protected].