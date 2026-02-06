Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta Nacional del Mate

Un gran marco de público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

En la Plaza de las Colectividades comenzó este viernes la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. Hay un gran concurrencia de público.

6 de febrero 2026 · 21:26hs
Fernanda Rivero

Fernanda Rivero

Fernanda Rivero

Fernanda Rivero

Fernanda Rivero

En la Plaza de las Colectividades comenzó este viernes la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. La gente se fue acercando durante la tarde a la espera de los artistas que se presentarán en la primera noche de actividades. Una gran concurrencia de público le da marco el tradicional encuentro.

La Fortinera abrió la jornada, mientras que después se presentaron Jennifer Frickel y Matías Retamar, de General Ramírez.

Durante el día se realizaron las conferencias de prensa de Los Nocheros, Coti y Raly Barrionuevo, que dialogaron con los medios y anticiparon parte de lo que luego desplegarían sobre el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez.

LEER MÁS: Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

Esa cercanía con los artistas fue uno de los aspectos valorados por el público, que volvió a destacar la posibilidad de vivir la Fiesta del Mate como una experiencia completa.

La Fiesta Nacional del Mate continuará este sábadocon una grilla cargada. La jornada tendrá como gran cierre la presentación de Lali, precedida por Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y los ganadores del Premate, que volverán a aportar música y color al escenario principal.

El orden de los shows del sábado será: Premate Estudio Mariana Retamar, Premate Maniquí, Premate La Tercera Fase del Plan, Gauchito Club, Rombai, Caballeros de la Quema, Premate Pont a bailar y Lali.

