Un gran marco de público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

En la Plaza de las Colectividades comenzó este viernes la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. Hay un gran concurrencia de público.

Las autoridades presentes en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate.

De Catamarca y Tucumán, directamente a Paraná para la Fiesta Nacional del Mate.

El público disfruta de los artistas en la Fiesta Nacional del Mate.

Coti fue uno de los artistas en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate.

En la Plaza de las Colectividades comenzó este viernes la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. La gente se fue acercando durante la tarde a la espera de los artistas que se presentarán en la primera noche de actividades. Una gran concurrencia de público le da marco el tradicional encuentro.

La Fortinera abrió la jornada, mientras que después se presentaron Jennifer Frickel y Matías Retamar, de General Ramírez.

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Durante el día se realizaron las conferencias de prensa de Los Nocheros, Coti y Raly Barrionuevo, que dialogaron con los medios y anticiparon parte de lo que luego desplegarían sobre el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez.

Esa cercanía con los artistas fue uno de los aspectos valorados por el público, que volvió a destacar la posibilidad de vivir la Fiesta del Mate como una experiencia completa.

La Fiesta Nacional del Mate continuará este sábadocon una grilla cargada. La jornada tendrá como gran cierre la presentación de Lali, precedida por Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y los ganadores del Premate, que volverán a aportar música y color al escenario principal.

El orden de los shows del sábado será: Premate Estudio Mariana Retamar, Premate Maniquí, Premate La Tercera Fase del Plan, Gauchito Club, Rombai, Caballeros de la Quema, Premate Pont a bailar y Lali.