Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

Las palometas atacaron en las playas de Victoria , donde se han reportado entre 40 y 50 casos de mordeduras a bañistas. Ante esto, el guardavidas Alejandro Martin ideó un mecanismo para proteger a las personas, comprando una maya de 100 por 2 metros para frenar a estos peces. Habrá que esperar si funciona.

La situación encendió las alarmas. Desde el Hospital Fermín Salaverry se indicó: "Recordamos a la comunidad que existen carteles en las distintas playas donde está prohibido bañarse, los cuales tienen como objetivo cuidar la salud y prevenir accidentes”.

Las palometas son peces carnívoros de la familia de las pirañas que se movilizan en cardúmenes. Suelen habitar aguas de baja profundidad y su comportamiento está fuertemente influido por la temperatura del agua. En períodos de calor intenso, se acercan más a la costa, lo que incrementa el riesgo de contacto con los bañistas.

Entre las víctimas de los ataques, una persona perdió parte de un dedo por el ataque de estos peces, lo que derivó en la evacuación de los turistas, la colocación de bandera roja y un llamado urgente a extremar medidas de prevención.

Desde el punto de vista biológico, la presencia de palometas en el río Paraná no es un hecho excepcional. Estas especies habitan el río durante todo el año, pero incrementan su actividad en períodos de altas temperaturas, especialmente cuando coinciden otros factores como la bajante del río y la menor disponibilidad de alimento natural.

Su conducta no es agresiva de manera permanente ni indiscriminada. Se trata de un comportamiento oportunista, que responde a estímulos simples y rápidos: calor extremo, estrés ambiental, movimientos bruscos en el agua o la presencia de restos orgánicos. En ese contexto, una mordida puede producirse de manera puntual y localizada.