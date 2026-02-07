Uno Entre Rios | La Provincia | Victoria

Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

El guardavidas Alejandro Martin ideó un mecanismo para proteger a las personas en Victoria, comprando una maya de 100 por 2 metros.

7 de febrero 2026 · 22:40hs
El guardavidas Alejandro Martin compró una red anti palometas

Radio Victoria

El guardavidas Alejandro Martin compró una red anti palometas

Las palometas atacaron en las playas de Victoria, donde se han reportado entre 40 y 50 casos de mordeduras a bañistas. Ante esto, el guardavidas Alejandro Martin ideó un mecanismo para proteger a las personas, comprando una maya de 100 por 2 metros para frenar a estos peces. Habrá que esperar si funciona.

La situación encendió las alarmas. Desde el Hospital Fermín Salaverry se indicó: "Recordamos a la comunidad que existen carteles en las distintas playas donde está prohibido bañarse, los cuales tienen como objetivo cuidar la salud y prevenir accidentes”.

La avioneta se quedó sin combustible y tuvo que aterriza de emergencia en Victoria.

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

El exboxeador campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez estuvo en el Quinto Cuartel, de Victoria.

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

Embed

Las palometas son peces carnívoros de la familia de las pirañas que se movilizan en cardúmenes. Suelen habitar aguas de baja profundidad y su comportamiento está fuertemente influido por la temperatura del agua. En períodos de calor intenso, se acercan más a la costa, lo que incrementa el riesgo de contacto con los bañistas.

Entre las víctimas de los ataques, una persona perdió parte de un dedo por el ataque de estos peces, lo que derivó en la evacuación de los turistas, la colocación de bandera roja y un llamado urgente a extremar medidas de prevención.

LEER MÁS: Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Desde el punto de vista biológico, la presencia de palometas en el río Paraná no es un hecho excepcional. Estas especies habitan el río durante todo el año, pero incrementan su actividad en períodos de altas temperaturas, especialmente cuando coinciden otros factores como la bajante del río y la menor disponibilidad de alimento natural.

Su conducta no es agresiva de manera permanente ni indiscriminada. Se trata de un comportamiento oportunista, que responde a estímulos simples y rápidos: calor extremo, estrés ambiental, movimientos bruscos en el agua o la presencia de restos orgánicos. En ese contexto, una mordida puede producirse de manera puntual y localizada.

Victoria guardavidas palometas
Noticias relacionadas
Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema nacional de subsidios eléctricos.

El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema de subsidios eléctricos

se logro contener el fuego, dijeron brigadistas entrerrianos que actuan en chubut

"Se logró contener el fuego", dijeron brigadistas entrerrianos que actúan en Chubut

 Vecinos de Paraná viven entre nubes de polvo y reclaman pavimento urgente.

Vecinos de Paraná viven entre nubes de polvo y reclaman pavimento urgente

Ver comentarios

Lo último

Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

Javier Milei justificó el traslado del sable corvo y apuntó contra los peronistas

Javier Milei justificó el traslado del sable corvo y apuntó contra los peronistas

Ultimo Momento
Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

Javier Milei justificó el traslado del sable corvo y apuntó contra los peronistas

Javier Milei justificó el traslado del sable corvo y apuntó contra los peronistas

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Una multitud se congrega para disfrutar del show de Lali Espósito

Una multitud se congrega para disfrutar del show de Lali Espósito

Policiales
Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Ovación
El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

Turismo Nacional en Paraná: Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3

Turismo Nacional en Paraná: Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3

El deseo de jugar encontró su lugar en el Club Ministerio

El deseo de jugar encontró su lugar en el Club Ministerio

La provincia
Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema de subsidios eléctricos

El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema de subsidios eléctricos

Se logró contener el fuego, dijeron brigadistas entrerrianos que actúan en Chubut

"Se logró contener el fuego", dijeron brigadistas entrerrianos que actúan en Chubut

Vecinos de Paraná viven entre nubes de polvo y reclaman pavimento urgente

Vecinos de Paraná viven entre nubes de polvo y reclaman pavimento urgente

El Senado provincial tendrá su sesión preparatoria el 11 de febrero

El Senado provincial tendrá su sesión preparatoria el 11 de febrero

Dejanos tu comentario