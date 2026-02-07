El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

El paranaense Lorenzo Rizzi, de 16 años, fue el ganador del maratón. La rionegrina Mayte Puca cruzó primero la meta, pero utilizó la prueba como entrenamiento.

Este sábado se desarrolló el Maratón Acuático Paraná–Santa Fe, una prueba histórica que regresó al calendario deportivo luego de 38 años y que apunta a consolidarse como uno de los eventos más importantes de aguas abiertas a nivel nacional. El paranaense Lorenzo Rizzi se quedó con el primer puesto.

La competencia es única en el país, ya que une a dos provincias a través de una prueba de aguas abiertas, con un exigente recorrido de 33 kilómetros de nado, que tuvo su largada en la playa del Club Náutico Paraná y llegada en el Club Marinas Puerto Santa Fe.

El evento fue organizado por los exnadadores Diego Degano (Santa Fe) y Andrés Solioz (Paraná), bajo un concepto claro y definido: una maratón pensada “por nadadores y para nadadores”. La vuelta de la prueba generó gran expectativa y convocó a un importante número de participantes, acompañados por un excelente marco de público.

Una jornada ideal para una fiesta en el río

Las condiciones climáticas fueron favorables y permitieron vivir una auténtica fiesta en el río Paraná. El recorrido incluyó el paso por zonas emblemáticas como Colastiné, Alto Verde y el Canal de Conexión, ofreciendo un desafío tanto físico como estratégico para los nadadores.

Lorenzo Rizzi, el gran ganador

La competencia fue ganada por el paranaense Lorenzo Rizzi, de apenas 16 años, quien se impuso con un tiempo de 4 horas y 33 minutos, logrando una actuación destacada en una de las pruebas más exigentes del calendario.

maraton paraná santa fe 3 ganador El maratón Paraná - Santa Fe volvió tras 38 años

En segundo lugar arribó la también nacida en Paraná, Miranda Lescano, con un registro de 4 horas y 35 minutos, siendo además la primera mujer en completar el recorrido dentro del clasificador oficial.

Tras la competencia, Rizzi expresó su satisfacción:

“Estoy contento. Tenía pensado tratar de llegar a las cuatro horas y media y se logró: hice 4 horas 33. Es un objetivo que nunca había pensado hacerlo y se logró con todo el trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo”.

El joven nadador del Club Atlético Estudiantes destacó además el acompañamiento recibido: “Tuve el apoyo de mi familia. Fuimos locales acá y me vinieron a apoyar en el agua y en la llegada. Muy contento con todo”.

Rizzi recordó también sus comienzos en aguas abiertas: “Mi primera carrera la hice a los 12 años, pero fue más cortita, de cinco kilómetros. Después dejé un tiempo y volví a los 15. Ahora tengo 16 y represento al CAE”.

Miranda Lescano, la mejor entre las mujeres

La nadadora del Club Rowing, Miranda Lescano, llegó segunda en la clasificación general y fue la ganadora en la categoría femenina, ratificando su gran momento deportivo.

“La verdad estoy muy contenta. Esperaba este rendimiento. Venía de ganar la Villa Urquiza–Paraná el año pasado y ahora vine a buscar un muy buen resultado. Sabía que había nadadores muy buenos, pero supe salir adelante”, señaló.

Lescano reconoció que su vínculo con el río fue creciendo con el tiempo: “Hace poquito que nado en aguas abiertas, porque antes no me gustaba el río. Después fui compitiendo y me fue gustando cada vez más”.

maraton paraná santa fe 1 El maratón Paraná - Santa Fe volvió tras 38 años.

De cara al futuro, la paranaense dejó en claro sus objetivos: “Ahora tengo un Nacional de Aguas Abiertas, que son cinco fechas. Dependiendo de cómo te va, podés entrar a la Selección Argentina. Ese es el objetivo”.

Sobre el cierre de la prueba, agregó: “Me costó el final porque estaba muy cansada y tenía el sol de frente. No veía bien las boyas ni el cartel de llegada, pero se pudo terminar y estuvo todo bien”.

Mayte Puca, un entrenamiento de alto nivel

La primera nadadora en arribar a Santa Fe fue la rionegrina Mayte Puca, con un tiempo de 4 horas y 29 minutos, aunque no formó parte del clasificador oficial por tratarse de una nadadora internacional de élite que utilizó la competencia como entrenamiento, en su camino a intentar un récord mundial.

La nacida en Bariloche, reciente ganadora de la Santa Fe–Coronda en la categoría femenina, destacó la experiencia: “Me pareció una prueba impresionante. Estoy agradecida de que me hayan dejado participar a último momento. Era una ruta que no conocía y una buena carrera para poner a prueba el entrenamiento”.

maraton paraná santa fe 2

Puca explicó que el desafío también fue físico por la cercanía entre competencias: “Hace una semana nadé la Santa Fe–Coronda y el desafío era repetir una nadada larga seis días después. Queríamos ver cómo respondía el cuerpo y la verdad me sentí muy cómoda”.

Finalmente, confirmó que la prueba forma parte de su preparación para un objetivo mayor: “Todo esto es preparación para el cruce del Río de la Plata, a mediados de marzo. La idea es ir a buscar el récord mundial y cada competencia suma para ese objetivo”.

Un regreso que promete continuidad

El regreso del Maratón Acuático Paraná–Santa Fe marcó un hito para la región y dejó en claro el potencial del evento, tanto por su exigencia deportiva como por su valor simbólico al unir dos provincias a través del río. Con una organización destacada, gran nivel de participantes y acompañamiento del público, la histórica prueba volvió para quedarse.