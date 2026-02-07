Uno Entre Rios | Ovación | Facundo Chapur

Turismo Nacional en Paraná: Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3

A bordo del Honda Civic atendido por Larrauri Racing, Facundo Chapur dominó los entrenamientos y la etapa clasificatoria de la Clase 3 del Turismo Nacional.

7 de febrero 2026 · 18:44hs
Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná.

Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná.

A bordo del Honda Civic atendido por Larrauri Racing, Facundo Chapur dominó los entrenamientos y la etapa clasificatoria que la Clase 3 del Turismo Nacional disputó este sábado en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde el domingo finalizará la primera fecha del Campeonato 2026 de la categoría.

Total dominio de Facundo Chapur

El piloto cordobés cronómetro 1'32"314/1000, para quedarse con el mejor tiempo y sumar los primeros tres puntos anuales. Agustín Canapino se ubicó en la segunda posición, distantes 0.215/1000 del líder en su primera experiencia junto al equipo Salvita Racing a bordo de un Chevrolet Cruze. En tanto, Alfonso Domenech se ubicó en el tercer lugar, a 314/1000, sobre el Volkswagen Virtus atendido por Saturni Racing.

Tigre sorprende y vence a River Plate en el Monumental.

Tigre sorprende y vence a River Plate en el Monumental

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional.

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional

Sebastián Gómez completó, con el cuarto lugar, una destacada participación en la etapa clasificatoria a bordo del Volkswagen Vento atendido por Martos Competición, mientras que Mauricio Lambiris se ubicó en el quinto lugar, a 351/1000 del líder clasificatorio que encabezó un lote que comprendió un total de 19 autos dentro del primer segundo de diferencia. Julián Santero, José Manuel Urcera, Matías Muñoz Marchesi, Leonel Pernia y Bautista Damiani, debutando este fin de semana en Clase 3, se quedaron con la primera decena de tiempos luego de los tres grupos diputados.

LEER MÁS: Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Este domingo desde las 11.25 horas, se disputarán las series clasificatorias. Facundo Chapur y Sebastián Gómez largarán en la primera línea de la primera serie; Agustín Canapino y Mauricio Lambiris harán lo propio en la segunda serie, mientras que Alfonso Domenech y Julián Santero formarán la primera línea en la tercera cronometrada.

Cerrada clasificación en la Clase 2

La Clase 2 de Turismo Nacional cerró su actividad de sábado completando la clasificación, que finalmente quedó en manos de Lucas Petracchini y el Toyota Yaris del GR Competición, quien había liderado una de las prácticas matutinas.

El salteño le arrebató la sesión a su coterráneo Francisco Coltrinari (Peugeot 208), por solo dos milésimas y selló su segunda «pole» en la divisional. La anterior aconteció en Concepción del Uruguay en 2023, al volante de un Toyota Etios.

Valentino Quattrocchi, a bordo de un Toyota Yaris, finalizó tercero a 035/1000, cerrando un podio sumamente apretado. Tomás Vitar (Nissan March) culminó cuarto, tras obtener la pole provisoria y bajar su tiempo en la segunda tanda en más de dos centésimos, pero sin poder avanzar en el clasificador.

Juan Ignacio Canela se asentó en el quinto lugar, seguido por: 6°) Juan Eduardo Kreitz (Peugeot 208), 7°) el paranaense Exequiel Bastidas (Toyota Etios), 8° Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix), 9° Pedro Grippo (Toyota Yaris) y 10° Santino Balerini (Peugeot 208).

La serie inicial de este domingo tendrá a Petraccini-Vitar en la primera fila, mientras que en la segunda estarán Coltrinari-Canela y en la tercera Quattrocchi-Kreitz. Las baterías serán desde las 10.10 y ordenarán la grilla de partida de la final, pautada para las 12.50.

