Fiesta Nacional del Mate: Mateando abre sus puertas este jueves en Sala Mayo

Este jueves a las 18, en Sala Mayo, comenzará Mateando, el paseo comercial y espacio de experiencias que integra la programación de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Este jueves a las 18, en Sala Mayo, comenzará Mateando, el paseo comercial y espacio de experiencias que integra la programación de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. La propuesta se extenderá hasta el domingo, con entrada libre, y es organizada por la Municipalidad de Paraná.

Mateando reunirá a 50 stands integrados por productores yerbateros de Misiones y otras provincias, junto a emprendedores y MiPyMEs que desarrollan productos vinculados al mate y su cultura. Los expositores fueron seleccionados a partir de una convocatoria pública que superó las 180 postulaciones, lo que da cuenta del interés y la diversidad de la propuesta.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, señaló que Mateando se consolida año tras año como un espacio de intercambio económico y promoción de la producción local, al tiempo que funciona como vidriera para visitantes y turistas que llegan a la ciudad durante la Fiesta del Mate. En ese marco, destacó su aporte a la actividad económica y a la generación de empleo, en línea con las políticas impulsadas por la gestión de la intendenta Rosario Romero.

Durante las cuatro jornadas, el público podrá conocer, degustar y adquirir productos relacionados con la yerba mate, además de participar de charlas y talleres a cargo de especialistas, sommeliers y blendistas. La propuesta incluye mates, materas, accesorios, diseños innovadores y una oferta gastronómica que incorpora al mate como ingrediente o acompañamiento, con opciones de coctelería, panificados y pastelería.

En esta edición, Mateando volverá a ser sede de una ronda de negocios que buscará vincular a productores yerbateros con comercios, almacenes y supermercados de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local. También se desarrollará el torneo de “El juego del mate”, impulsado por el emprendimiento paranaense El equipo azul, con inscripciones abiertas.

El cronograma de actividades contempla charlas, experiencias sensoriales y propuestas abiertas al público desde el jueves hasta el domingo, con horarios de apertura a partir de las 18 y cierre nocturno.