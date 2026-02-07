Uno Entre Rios | La Provincia | Brigadistas

"Se logró contener el fuego", dijeron brigadistas entrerrianos que actúan en Chubut

Cuatro brigadistas entrerrianos participan en un operativo nacional para combatir los grandes incendios forestales en Cholila, Chubut.

7 de febrero 2026 · 11:57hs
Cuatro brigadistas entrerrianos del Plan de Manejo del Fuego se encuentran trabajando en el control y combate de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut. Se trata de Sebastián Roth, Ángel Melchiori, Gabriel Frank y Gustavo Gerfo, quienes están destacados en la zona de Cholila.

Ante la emergencia ígnea en el sur del país, los agentes se sumaron a un operativo nacional que reúne brigadistas de distintas provincias, bajo la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del gobierno nacional. La intervención se da en el marco de una acción de atención federal, similar a la desplegada oportunamente en Entre Ríos durante los incendios registrados en la zona del Delta.

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Desde el lugar donde se encuentran asentados, Melchiori explicó la situación del frente ígneo: “Estamos afectados al sector de Villa Lago Rivadavia, cruzando las montañas desde la localidad de Cholila. El incendio comenzó en el Parque Nacional Los Alerces, cruzó esta localidad y tomó dirección hacia Cholila”.

En relación con los últimos avances, el brigadista detalló: “Se logró contener, hacia la tarde del viernes el fuego. Nosotros estamos trabajando con una brigada grande de 30 personas de Córdoba, y otra de Santa Fe de similar tamaño. Nos acoplamos y separamos en distintos sectores dentro de lo que es el mismo incendio, ya que estos son muy grandes”.

Del operativo, que actúa específicamente en el sector de Villa Lago Rivadavia, participan aproximadamente 278 personas, con un despliegue de 60 camionetas, ocho autobombas, cinco cisternas y dos camiones cisterna. Además, se cuenta con apoyo aéreo mediante cuatro aviones hidrantes y tres helicópteros equipados con helibalde.

