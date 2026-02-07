Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental.

Tigre fue demoledor en el Monumental, aprovechó los errores de River Plate y lo goleó 4-1 con gran eficacia, en una noche histórica por el Torneo Apertura 2026.

Tigre goleó a River Plate en el estadio Monumental y se impuso 4-1 por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 . El conjunto visitante fue contundente desde el inicio y aprovechó cada error del equipo local para construir una victoria histórica.

El marcador se abrió rápidamente. A los 5 minutos del primer tiempo, Tiago Serrago remató dentro del área, el balón se desvió en Matías Viña y terminó en la red, dejando sin reacción al arquero Santiago Beltrán.

Batacazo de Tigre: goleada histórica ante River Plate en Núñez

El segundo gol llegó a los 15 minutos, cuando David Romero definió con precisión al palo izquierdo del arquero millonario para ampliar la ventaja de Tigre, que capitalizó su efectividad en los primeros minutos del encuentro.

En el complemento, el equipo visitante volvió a golpear tras un error insólito del mediocampo de River Plate. A los 49 minutos, luego de un tiro libre a favor del local en su propia área, Aníbal Moreno dio un pase comprometido al medio que fue interceptado por Ignacio Nacho Russo, quien definió con tranquilidad ante la salida de Beltrán para marcar el 3-0.

A los 67 minutos, Tigre amplió nuevamente la diferencia. Tras una gran corrida de David Romero, Nacho Russo apareció por el centro del área y facturó por duplicado para anotar el 4-0 en el Monumental.

River Plate logró al menos decorar el resultado sobre el final del partido. A los 88 minutos, Lautaro Rivero sacó un potente remate desde afuera del área que se metió contra el palo izquierdo de Zenobio, convirtiendo un verdadero golazo para establecer el 4-1 definitivo.