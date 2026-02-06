Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Luca Benítez, el joven imputado tras la denuncia de presunta violación de una adolescente de 15 años en Santa Elena, ya no cumple arresto domiciliario.

El joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz.

Luca Benítez, el joven de 22 años imputado tras la denuncia de violación de una adolescente de 15 años en Santa Elena , ya no cumple arresto domiciliario. Este viernes la Justicia de La Paz definió dejar sin efecto esa modalidad de prisión –que cursaba en un domicilio de esa ciudad– y ordenó su traslado a la Jefatura Departamental.

En ese lugar deberá continuar con el cumplimiento de los 30 días de preventiva.

Según pudo conocer La Sexta, esta decisión judicial se debió a que en las últimas horas a Benítez se le amplió la imputación del delito en los Tribunales paceños a raíz del avance de la investigación de los hechos.

Fuentes judiciales habían informado este jueves tras la primera audiencia imputativa, que por acuerdo de las partes el joven cumpliría prisión domiciliaria, lo que generó el fuerte rechazo de familiares, entre ellos del padre de la víctima, y la indignación de la comunidad de Santa Elena.