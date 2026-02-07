El Club Ministerio le abrió sus puertas a una nueva categoría de hockey sobre césped: la Primera División Femenina.

El Club Ministerio vuelve a tener hockey sobre césped de Primera División femenina después de muchos años y lo hace a partir de un proyecto que nació de manera espontánea, con jugadoras que buscaron un lugar para entrenar, competir y sostener su vínculo con el deporte. La iniciativa comenzó a tomar forma a fines de enero y en pocos días encontró una respuesta clave: el acompañamiento inmediato del club, que abrió sus puertas y puso a disposición todas sus instalaciones.

Actualmente, el grupo entrena tres veces por semana y está conformado por alrededor de quince jugadoras mayores de 18 años, con la expectativa de seguir sumando nombres para fortalecer el plantel y, a futuro, conformar más categorías. El objetivo principal es poder disputar el Torneo Promocional de la Federación Entrerriana de Hockey, siempre y cuando se resuelvan las cuestiones administrativas vinculadas a los pases y la inscripción oficial.

El deseo de jugar encontró su lugar en el Club Ministerio

Ministerio hockey sobre césped 4

Si bien el regreso del hockey de Primera es una novedad importante, en el Club Ministerio la disciplina nunca desapareció por completo. Desde hace tiempo funciona un equipo de mamis hockey, que sostiene la actividad y forma parte del entramado deportivo de la institución. Lo que no existía desde hacía muchos años era un equipo de Primera División femenina, algo que este nuevo grupo busca recuperar con trabajo, constancia y sentido de pertenencia.

El armado del plantel tiene una historia particular. Muchas de las jugadoras provienen de otros clubes de la ciudad, la mayoría de Don Bosco, donde se encontraban compitiendo hasta el año pasado. Ante la posibilidad de que esa institución dejara de presentar equipo, las jugadoras decidieron buscar una alternativa para no abandonar la competencia. Fue así como se acercaron a Ministerio, que en menos de una semana les dio el visto bueno para comenzar a entrenar.

Con el correr de los días, la situación se volvió más compleja desde lo administrativo, ya que el Salesiano posiblemente continúe en competencia, lo que obliga a gestionar los pases federativos correspondientes. Mientras esperan definiciones por parte de la Asociación, las jugadoras siguen entrenando, con la convicción de ganarse su lugar dentro del Asociativo Paranaense y llegar de la mejor manera al inicio del torneo.

Ministerio suma hockey sobre césped en Primera

Ministerio hockey sobre césped 3

El proyecto no se limita únicamente a la competencia. Las jugadoras destacan el respaldo recibido por parte del Club Ministerio, no solo por el espacio físico sino también por el acompañamiento humano y dirigencial. Entrenan en la sede de calle Ambrosetti los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 16.30, y mantienen la convocatoria abierta tanto para jugadoras con experiencia como para quienes deseen iniciarse en el hockey.

En paralelo, el grupo trabaja en la búsqueda de sponsors para poder cubrir necesidades básicas como indumentaria y materiales. Actualmente cuentan con el apoyo de emprendimientos locales, aunque siguen buscando nuevos acompañantes para completar camisetas y adquirir bochas, entre otros elementos.

Más allá de las dificultades lógicas de un proyecto que recién comienza, el mensaje es claro: las chicas quieren entrenar, jugar y competir. Sin generar rispideces ni conflictos con otras instituciones, el objetivo es sostener un espacio donde el hockey femenino pueda crecer dentro del Club Ministerio y devolviéndole al club una categoría que durante años estuvo ausente.

"Está abierto para todas, con o sin experiencia"

Ministerio hockey sobre césped 2

En diálogo con UNO, las jugadoras Priscila Gallo y Rocío Maldacena contaron cómo se gestó esta iniciativa y cuáles son las expectativas para la temporada. “Venimos de otros clubes y buscábamos un lugar donde poder seguir jugando. Nos acercamos a Ministerio y enseguida nos abrieron las puertas. Estamos muy agradecidas porque nos prestaron todas las instalaciones y nos dieron un lugar para entrenar”, señalaron.

Actualmente el plantel cuenta con unas quince jugadoras, aunque la idea es seguir sumando. “Está abierto para todas, con o sin experiencia. Necesitamos jugadoras en todos los puestos, primordial arquera, así que cualquiera que tenga ganas puede venir”, remarcaron.

Sobre los objetivos deportivos, explicaron que la intención es disputar el Torneo Promocional. “Queremos entrar al torneo, sumar más chicas para armar al menos dos categorías y competir. Después, obviamente, siempre está el deseo de ganar”, expresaron.

Respecto a la situación de los pases, aclararon que están a la espera de una respuesta de la Federación. “Estamos entrenando mientras se resuelve eso. La idea es estar listas para cuando llegue el momento y no perder tiempo”, indicaron.

Por último, volvieron a destacar el rol del club y la convivencia con el resto de las disciplinas. “Ministerio ya tenía hockey con mamis y ahora se suma la Primera. Ojalá esto siga creciendo y podamos sumar inferiores más adelante. Hoy lo importante es tener un lugar, entrenar y disfrutar del hockey”, concluyeron.

Ministerio sumó hockey de Primera