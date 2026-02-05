Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, pasó por la redacción de uno y brindó detalles de la Fiesta Nacional del Mate

La ciudad de Paraná se prepara para vivir un nuevo fin de semana atravesado por uno de sus encuentros más convocantes. La Fiesta Nacional del Mate , en su 35ª edición, se desarrollará este viernes y sábado en la Plaza de las Colectividades, con entrada libre y gratuita, y una programación que combina figuras nacionales, artistas locales y múltiples propuestas culturales para todas las edades.

En la previa del evento, el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón , pasó por los estudios de Radio La Red Paraná y brindó detalles sobre la organización y el alcance de una celebración que forma parte de la identidad de la ciudad. “Para nosotros es un orgullo sostener la Fiesta Nacional del Mate. Es una propuesta con una grilla muy amplia, pensada para un consumo cultural diverso, como lo es también la ciudad”, señaló.

Entre los puntos más esperados de esta edición se destaca la presencia de Lali, cuya llegada genera una fuerte expectativa y moviliza a público de distintos puntos del país. La programación incluye además a Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Rombay, Gauchito Club, Cotirrali, Barrio Nuevo, junto a una nutrida participación de artistas locales, entre ellos el Gran Ensamble del Paraná, que reunirá a más de 50 músicos en escena.

Arijón remarcó que la Fiesta del Mate trasciende lo artístico y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudad. El movimiento turístico, la participación de emprendedores, la presencia de clubes deportivos con cantinas y la ocupación del espacio público convierten al evento en un motor cultural y socioeconómico. “Para muchos clubes, la fiesta se transforma en una fuente clave de recursos durante el verano. Hay historias concretas de infraestructura que se pudo mejorar gracias a lo que se recauda”, explicó.

La propuesta se extiende más allá del escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez. Durante ambas jornadas funcionarán patios gastronómicos, el paseo Mateando, espacios dedicados al arte visual y a las infancias, además de escenarios alternativos con propuestas vinculadas a la música electrónica, la pintura en vivo y artistas emergentes.

La agenda comenzó a desplegarse en la previa con los Premate, instancias que permiten a músicos locales, regionales y provinciales acceder al escenario principal. Este miércoles y jueves, desde las 20, se desarrollan las finales de danza y música, con cierre a cargo de Francisco Cuestas y Gerardo Farías, respectivamente. También se definirá la instancia final del Concurso de Cebadores de Mate, una de las tradiciones más representativas del evento.

“Entre la Fiesta del Mate, los Premate y el Gran Ensamble, habrá más de cien artistas locales participando. Es una decisión de gestión poner en valor ese trabajo y generar espacios donde puedan encontrarse con el público”, subrayó Arijón.

La edición 2026 vuelve a apostar por una fiesta participativa, descentralizada y pensada como punto de encuentro. Una celebración que combina música, identidad, producción cultural y comunidad, y que cada año reafirma el vínculo de Paraná con el mate como símbolo compartido.