Uno Entre Rios | Policiales | Federal

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

En la madrugada de este sábado, un hombre de 32 años fue detenido en Federal, acusado de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género.

7 de febrero 2026 · 16:22hs
El hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Federal.

El hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Federal.

En la madrugada de este sábado, un hombre de 32 años fue detenido en inmediaciones de Avenida Coronel Antelo y Colectora Dr. Berardo de la ciudad de Federal, acusado de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género. El individuo fue aprehendido por Policías Motorizados del Comando Radioeléctrico.

Al momento de ser apresado se conducía en una motocicleta junto a otro sujeto de 27 años, quien fue trasladado a sede policial para su correcta identificación, mientras que la motocicleta en la que se desplazaban fue retenida por falta de documentación.

despiden a un joven medico entrerriano que murio en santa fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

El joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz.

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

El detenido se encuentra alojado en la Jefatura Departamental de Policia a disposición de la UFI local, con conocimiento del Juzgado de Garantias que había ordenado su captura mediante un mandamiento judicial. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el Ministerio Pupilar en representación de la víctima, y se encuentra en curso ante la Justicia, informó la policía

Federal Abuso sexual Violencia de género
Noticias relacionadas
colon: prefectura rescato a cuatro personas que cayeron al rio uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

con un qr, la policia pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

La camioneta que se secuestró en Cerrito por el caso del cuerpo calcinado dentro de un auto.

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

se incendio la planta de clasificacion de residuos de urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Ver comentarios

Lo último

Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026

Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026

Una multitud se congrega para disfrutar del show de Lali Espósito

Una multitud se congrega para disfrutar del show de Lali Espósito

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional

Ultimo Momento
Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026

Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026

Una multitud se congrega para disfrutar del show de Lali Espósito

Una multitud se congrega para disfrutar del show de Lali Espósito

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional

Turismo Nacional en Paraná: Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3

Turismo Nacional en Paraná: Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

Policiales
Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Ovación
El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

Turismo Nacional en Paraná: Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3

Turismo Nacional en Paraná: Facundo Chapur dominó el sábado en la Clase 3

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional

El deseo de jugar encontró su lugar en el Club Ministerio

El deseo de jugar encontró su lugar en el Club Ministerio

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

La provincia
El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema de subsidios eléctricos

El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema de subsidios eléctricos

Se logró contener el fuego, dijeron brigadistas entrerrianos que actúan en Chubut

"Se logró contener el fuego", dijeron brigadistas entrerrianos que actúan en Chubut

Vecinos de Paraná viven entre nubes de polvo y reclaman pavimento urgente

Vecinos de Paraná viven entre nubes de polvo y reclaman pavimento urgente

El Senado provincial tendrá su sesión preparatoria el 11 de febrero

El Senado provincial tendrá su sesión preparatoria el 11 de febrero

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa preparan un festival solidario que enciende la esperanza

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa preparan un festival solidario que enciende la esperanza

Dejanos tu comentario