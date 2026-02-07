Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones En la madrugada de este sábado, un hombre de 32 años fue detenido en Federal, acusado de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género. 7 de febrero 2026 · 16:22hs

El hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Federal.

En la madrugada de este sábado, un hombre de 32 años fue detenido en inmediaciones de Avenida Coronel Antelo y Colectora Dr. Berardo de la ciudad de Federal, acusado de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género. El individuo fue aprehendido por Policías Motorizados del Comando Radioeléctrico.

Al momento de ser apresado se conducía en una motocicleta junto a otro sujeto de 27 años, quien fue trasladado a sede policial para su correcta identificación, mientras que la motocicleta en la que se desplazaban fue retenida por falta de documentación.

El detenido se encuentra alojado en la Jefatura Departamental de Policia a disposición de la UFI local, con conocimiento del Juzgado de Garantias que había ordenado su captura mediante un mandamiento judicial. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el Ministerio Pupilar en representación de la víctima, y se encuentra en curso ante la Justicia, informó la policía