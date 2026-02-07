El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema de subsidios eléctricos

El Gobierno de Entre Ríos continúa implementando medidas para reducir el impacto de la tarifa eléctrica en los usuarios luego de un nuevo aumento.

En el marco del nuevo esquema nacional de subsidios energéticos y de la actualización del precio mayorista de la energía, el Gobierno de Entre Ríos continúa implementando medidas para reducir el impacto de la tarifa eléctrica en los usuarios, actuando sobre los componentes que se encuentran bajo su competencia.

La factura de energía eléctrica se compone de tres grandes elementos: el valor agregado de distribución (VAD), los impuestos y tasas -provinciales y municipales- y el precio mayorista de la energía, definido a nivel nacional. Sobre estos componentes, la provincia puede intervenir únicamente en los dos primeros.

En relación con el precio mayorista, la actualización de los valores estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), dispuesta por la Nación a partir del mes en curso, implica un incremento promedio del 4,5 por ciento en la boleta de la luz.

No obstante, este impacto hubiera sido mayor de no mediar las decisiones adoptadas previamente por el Gobierno provincial. En primer lugar, el congelamiento del valor agregado de distribución (VAD), que se mantiene sin modificaciones desde hace un año y medio, sin afectar la calidad del servicio ni el plan de inversiones en infraestructura. En segundo término, la eliminación de impuestos y cargos provinciales asociados a la tarifa eléctrica, medida vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año, que implica que la provincia no percibe impuestos en la boleta de la luz.

Asimismo, el Estado provincial viene trabajando de manera articulada con los municipios para concientizar sobre la necesidad de reducir la carga tarifaria a los usuarios. Como resultado de este proceso, se logró disminuir el peso de la contribución municipal en la factura -del 8,69 al 6 por ciento-, reducir el tope de las tasas municipales del 16 al 13 por ciento, y recortar más de la mitad la tasa de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que pasó del 1,8 al 0,8 por ciento.

Nuevo esquema de subsidios

Desde el 16 de enero, el Estado nacional modificó el sistema de subsidios energéticos mediante la implementación de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefinen los criterios de acceso y el alcance del beneficio. En este marco, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef), cuyo principal criterio de elegibilidad es que el grupo familiar registre ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Ante este nuevo escenario, el Gobierno de Entre Ríos dictó dos resoluciones para adecuar la aplicación del régimen. La Resolución Nº 14 establece los cuadros tarifarios vigentes desde febrero e identifica qué porción del consumo se encuentra subsidiada y cuál no, fijando además topes de consumo subsidiado según zonas geográficas.

De este modo, los usuarios de los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy -considerados Zona Templada- cuentan con un tope de 300 kWh mensuales, mientras que en el resto de la provincia -Zona Cálida- el límite se establece en 370 kWh mensuales. El consumo que exceda dichos topes se factura sin el beneficio del subsidio.

Por su parte, la Resolución Nº 15, con vigencia retroactiva al 16 de enero, aplica el nuevo régimen de subsidios sobre los cuadros tarifarios que regían hasta el 31 de enero. Como consecuencia, se estima que alrededor del 20 por ciento de los usuarios recibirá refacturaciones correspondientes a ese período, que podrán implicar tanto incrementos como disminuciones, según la situación particular de cada caso.