El Senado provincial tendrá su sesión preparatoria el 11 de febrero La vicegobernadora Alicia Aluani convocó a sesión preparatoria del Senado para el 11 de febrero a las 17. 7 de febrero 2026 · 09:14hs

La vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la sesión preparatoria, que será el día miércoles 11 de febrero próximo a las 17 horas.

En la oportunidad se definirá quienes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo, que se iniciará formalmente a mediados de este mes. El encuentro será en el recinto del Senado, en la planta baja de la Casa de Gobierno.

Convocatoria a sesión de prórroga Además, la vicegobernadora Aluani convocó a sesión de prórroga al Senado. En este caso la citación es para los días martes a las 19 horas; para el miércoles a las 13 horas y para el juevesde febrero a las 11 horas.