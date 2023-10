Los músicos entrerrianos tienen su propio espacio en LT14

“Archivo de canciones de músicas y músicos de Entre Ríos” es un espacio donde los músicos entrerrianos pueden dar a conocer su música a través de LT14 Radio Nacional General Urquiza Paraná que se emite a través de las frecuencias 1260 kHz en AM; 93.1 MHz en FM.

Desde el 25 de julio se comenzó a realizar el bloque “Archivo de canciones de músicas y músicos de Entre Ríos” con el objetivo de visibilizar aquellos artistas de la música local que tienen mucho para dar y aquellos conocidos que también son parte de la historia de la música entrerriana.

Los temas musicales seleccionados se emiten a través de la Amplitud Modulada (AM) durante el día y todos los días, a las 9, a las 13 y a las 22. “Esto es posible gracias al grupo de gente de LT14 que valora a la radio como una posibilidad de mostrar nuestros artistas locales”, resaltó Ríos y enfatizó sobre el gran trabajo que llevan a cabo los integrantes del grupo radial. Si bien la idea de promocionar la música local puede referir al folclore del litoral, el objetivo de la radio es proponer diversos géneros al aire. Hasta el momento se emitieron bloques de folclore, cumbia, cuarteto, rock y entre otros. En principio había un locutor que presentaba y cerraba el espacio, pero de un tiempo a esta parte sale como en formato informativo durante unos minutos en los horarios correspondiente de la mano del operador de turno.

La apertura del bloque se la da la presentación del artista hecha por ella o el mismo y cierra con la canción. El equipo editor está compuesto por la periodista Cintia Campos que es la encargada de la convocatoria. Los operadores y editores del espacio: Cristian Palleiro; Exequiel Aguiler y Sebastián Céspedes.

En ese sentido, Ríos sostiene que es un trabajo importante que ha llevado tiempo de búsqueda, de investigación, de armado y de ubicación de todo el equipo de la radio que se ocupó y se ocupa de concretarlo y ponerlo al aire: “Hacemos realidad un pequeño pero a la vez gran sueño de que nuestros cultores populares estén en la Radio Pública sonando todos los días”, resaltó.

LT14 es la radio local por excelencia y su línea editorial tiene que ver con la revalorización de todos los aspectos regionales como por ejemplo las y los artistas entrerrianos y de la región: “teniendo en claro que la línea editorial no es solamente lo que se dice en nuestros micrófonos sino todo lo que se emite al aire. Acá no se trata de prohibir la música internacional, no hay nada prohibido, pero queremos revalorizar lo nuestro”, indicó la directora a UNO.

Músicos como Los Príncipes, Heredando Raíces, Cáscara, Cumpa, ya participaron de este ciclo que promete ser único en la región. Pero aún hay más de 100 artistas locales que se encuentran en la lista de espera para que su musica se difunda. Todos ellos enviaron propuestas y material de difusión al e-mail musicamusicosentrerrianos@gmail.com. Aún se recibe material musical.