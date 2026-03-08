Uno Entre Rios | Escenario | Folklore

Ofrecen un taller de folklore gratuito en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

La Municipalidad de Oro Verde y la Facultad de Ciencias Agropecuarias ofrecen un de taller de folklore destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años

8 de marzo 2026 · 14:00hs
Ofrecen un taller de folklore gratuito en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

La Municipalidad de Oro Verde y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) presentaron para este 2026 una propuesta conjunta de taller de folklore destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años. La actividad será gratuita y no se requieren conocimientos previos.

Folklore para jóvenes y adultos en la Facultad de Agropecuarias

El taller comenzará el martes 17 de marzo a las 20 y se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para aprender y compartir danzas tradicionales argentinas, acercando el folklore a la comunidad universitaria y al público en general.

Desde la organización señalaron que la propuesta está abierta a todas las personas interesadas, tanto quienes deseen iniciarse en el folklore como quienes ya tengan alguna experiencia.

Las inscripciones se realizan a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram @tallerdefolklorefcauner o enviando un correo electrónico a [email protected].

