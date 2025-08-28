Uno Entre Rios | Escenario | Lollapalooza

Lollapalooza 2026 anunció su line up con diez headliners de lujo

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra encabezarán la 62ª edición de Lollapalooza Argentina

28 de agosto 2025 · 13:05hs
Lollapalooza 

Lollapalooza 

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra encabezarán la 62ª edición de Lollapalooza Argentina, que se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro.

Lollapalooza 2026

Con producción de DF Entertainment y C3 Presents, el festival celebrará su segunda década en el país con una grilla inédita: por primera vez confirma diez headliners al frente de un cartel que combina figuras internacionales consagradas, revelaciones del último año y artistas locales de peso.

﻿Salón Provincial de Artes Visuales

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Centro de Convenciones de la ciudad

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

El anuncio llega acompañado de estrenos discográficos que anticipan shows de alto impacto. Sabrina Carpenter, convertida en fenómeno pop global, regresa a la Argentina con nuevo álbum, Man’s Best Friend, publicado un día después del anuncio del lineup. Chappell Roan, revelación de la escena, y Lorde, referente indiscutida del pop alternativo, suman más potencia femenina al festival.

Tyler, The Creator presentará Don’t Tap The Glass, su nuevo trabajo con el que sigue expandiendo los límites del rap, y Doechii, referente emergente del género, actuará por primera vez en el país. En el terreno de las guitarras, Deftones aportará la energía de su legado nü metal, mientras que Skrillex será el abanderado de la electrónica con un álbum provocador y esperado.

La representación nacional recaerá en Paulo Londra, que tras agotar dos Movistar Arena se suma al lote de headliners. Completa la lista Lewis Capaldi, baladista escocés que debutará en Argentina, y Turnstile, que aportará la cuota punk al escenario principal.

Además, esta edición quedará marcada por los debuts en Argentina de Tyler, The Creator, Chappell Roan, Doechii y Lewis Capaldi, artistas que llegan con nuevos discos bajo el brazo. La grilla también incluye a Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Aitana, Danny Ocean, Soledad, TV Girl, Viagra Boys, Massacre, The Warning, Militantes del Clímax y muchos más.

Embed

LEER MÁS: 62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Lollapalooza Line up Argentina Paulo Londra
Noticias relacionadas
fallecio raul barboza, referente del chamame y la musica litoralena

Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

de los latin grammy al 3 de febrero: spinettango en parana

De los Latin Grammy al 3 de Febrero: Spinettango en Paraná

Gustavo Cordera llega a Paraná

Gustavo Cordera llega a Paraná con la Caravana 2025

Nora Jean Wallace

Nora Jean Wallace, la voz del Blues de Chicago, llega a Paraná

Ver comentarios

Lo último

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Ultimo Momento
Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

La provincia
La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Dejanos tu comentario