Lollapalooza 2026 anunció su line up con diez headliners de lujo

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra encabezarán la 62ª edición de Lollapalooza Argentina, que se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro.

Con producción de DF Entertainment y C3 Presents, el festival celebrará su segunda década en el país con una grilla inédita: por primera vez confirma diez headliners al frente de un cartel que combina figuras internacionales consagradas, revelaciones del último año y artistas locales de peso.

El anuncio llega acompañado de estrenos discográficos que anticipan shows de alto impacto. Sabrina Carpenter, convertida en fenómeno pop global, regresa a la Argentina con nuevo álbum, Man’s Best Friend, publicado un día después del anuncio del lineup. Chappell Roan, revelación de la escena, y Lorde, referente indiscutida del pop alternativo, suman más potencia femenina al festival.

Tyler, The Creator presentará Don’t Tap The Glass, su nuevo trabajo con el que sigue expandiendo los límites del rap, y Doechii, referente emergente del género, actuará por primera vez en el país. En el terreno de las guitarras, Deftones aportará la energía de su legado nü metal, mientras que Skrillex será el abanderado de la electrónica con un álbum provocador y esperado.

La representación nacional recaerá en Paulo Londra, que tras agotar dos Movistar Arena se suma al lote de headliners. Completa la lista Lewis Capaldi, baladista escocés que debutará en Argentina, y Turnstile, que aportará la cuota punk al escenario principal.

Además, esta edición quedará marcada por los debuts en Argentina de Tyler, The Creator, Chappell Roan, Doechii y Lewis Capaldi, artistas que llegan con nuevos discos bajo el brazo. La grilla también incluye a Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Aitana, Danny Ocean, Soledad, TV Girl, Viagra Boys, Massacre, The Warning, Militantes del Clímax y muchos más.