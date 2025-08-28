Uno Entre Rios | Escenario | Salón Provincial de Artes Visuales

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos informó que se prorroga hasta el lunes 8 de septiembre el plazo de inscripción para participar en la edición 2025 del Salón Provincial de Artes Visuales

28 de agosto 2025 · 12:21hs
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos informó que se prorroga hasta el lunes 8 de septiembre el plazo de inscripción para participar en la edición 2025 del Salón Provincial de Artes Visuales. La convocatoria está destinada a artistas nacidos en la provincia o con al menos tres años de residencia en el territorio entrerriano.

El certamen, organizado a través del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, busca difundir y premiar la producción en las distintas disciplinas que integran las artes visuales. Con el fin de fomentar una mayor participación, la recepción de obras se extenderá hasta las 23.59 del lunes 8 de septiembre inclusive.

Centro de Convenciones de la ciudad

Las postulaciones deben completarse en línea mediante los formularios habilitados para cada categoría:

El reglamento completo del Salón se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Cultura y puede descargarse aquí.

