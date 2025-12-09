"La última esCena" llega a Riera Cervecería

Este viernes 12 de diciembre, desde las 20 hs, se realizará La última esCena en Riera Cervecería (Laurencena 306, esquina Güemes), una propuesta que reúne música en vivo, intervenciones artísticas, lecturas, feria editorial y gastronomía. La actividad busca despedir el año entre proyectos culturales, artistas locales y público.
Organizado por un equipo de artistas y gestores culturales, el encuentro nace con la intención de abrir un espacio donde convivan distintas disciplinas, miradas y generaciones. La propuesta retoma la calle, lo cotidiano y lo comunitario como ejes que impulsan una jornada en la que la música, la palabra, las imágenes y los oficios se articulan de manera horizontal.
Programación
Música en vivo
• Caro Aramburu
• Caro Rossier
• Sheila Dámaris Jofré
• Kenneth Johns
• Manekinekko
• Jere Sai
Artes visuales
• Camila Rufiner
Lecturas + micrófono abierto
Stands editoriales
• Abrazo Ediciones
• Azogue
• El club de la palabra perdida
Equipo técnico y colaboraciones
• Iluminación y montaje: Sergio Fabri
• Registro fotográfico: Lucas Niemiz
• Fotografía del flyer: Eve Gastaldi
• Colaboración: Lucho Riera
• Gastronomía: Rodrigo Buffa
Entradas
• Anticipadas por lista: $7.000
• En puerta: $10.000