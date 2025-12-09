Uno Entre Rios | Escenario | La última esCena

"La última esCena" llega a Riera Cervecería

El viernes 12 de diciembre se realizará "La última esCena", una propuesta con música en vivo, intervenciones artísticas, lecturas, feria editorial y gastronomía

9 de diciembre 2025
Este viernes 12 de diciembre, desde las 20 hs, se realizará La última esCena en Riera Cervecería (Laurencena 306, esquina Güemes), una propuesta que reúne música en vivo, intervenciones artísticas, lecturas, feria editorial y gastronomía. La actividad busca despedir el año entre proyectos culturales, artistas locales y público.

Organizado por un equipo de artistas y gestores culturales, el encuentro nace con la intención de abrir un espacio donde convivan distintas disciplinas, miradas y generaciones. La propuesta retoma la calle, lo cotidiano y lo comunitario como ejes que impulsan una jornada en la que la música, la palabra, las imágenes y los oficios se articulan de manera horizontal.

Programación

Música en vivo

• Caro Aramburu

• Caro Rossier

• Sheila Dámaris Jofré

• Kenneth Johns

• Manekinekko

• Jere Sai

Artes visuales

• Camila Rufiner

Lecturas + micrófono abierto

Stands editoriales

• Abrazo Ediciones

• Azogue

• El club de la palabra perdida

Equipo técnico y colaboraciones

• Iluminación y montaje: Sergio Fabri

• Registro fotográfico: Lucas Niemiz

• Fotografía del flyer: Eve Gastaldi

• Colaboración: Lucho Riera

• Gastronomía: Rodrigo Buffa

Entradas

Anticipadas por lista: $7.000

En puerta: $10.000

