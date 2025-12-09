"La última esCena" llega a Riera Cervecería

Este viernes 12 de diciembre, desde las 20 hs, se realizará La última esCena en Riera Cervecería (Laurencena 306, esquina Güemes) , una propuesta que reúne música en vivo, intervenciones artísticas, lecturas, feria editorial y gastronomía. La actividad busca despedir el año entre proyectos culturales, artistas locales y público.

"La última esCena" en Riera Cervecería

Organizado por un equipo de artistas y gestores culturales, el encuentro nace con la intención de abrir un espacio donde convivan distintas disciplinas, miradas y generaciones. La propuesta retoma la calle, lo cotidiano y lo comunitario como ejes que impulsan una jornada en la que la música, la palabra, las imágenes y los oficios se articulan de manera horizontal.