"Música por la Paz" cumple su tercera edición y recorrerá parroquias de la ciudad

La tercera edición del concierto “Música por la Paz” llegará en diciembre a tres parroquias de Paraná. La propuesta reúne a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), el Arzobispado local, la Asociación Verdiana y diversos coros y grupos culturales, con el fin de compartir nuevamente las obras emblemáticas de Ariel Ramírez: “Misa Criolla” y “Navidad Nuestra”.

Las funciones se realizarán el domingo 14 , el miércoles 17 y el domingo 21 de diciembre , en distintos barrios de la ciudad. La programación es la siguiente:

Domingo 14 de diciembre, 20:00 – Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (República de Siria 494, barrio La Floresta).

Miércoles 17 de diciembre, 20:00 – Parroquia San José Obrero (Zanni y O’Higgins, barrio Los Gobernadores).

Domingo 21 de diciembre, 21:00 – Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Enrique Carbó 461, frente a Plaza Sáenz Peña).

El ciclo consolida su continuidad luego de sus presentaciones en 2023 y 2024, y adquiere este año un valor especial: coincide con el 60° aniversario de la primera interpretación pública de “Misa Criolla”. Esta efeméride suma un sentido conmemorativo a la iniciativa, que destaca la vigencia del legado de Ramírez como mensaje de unidad e identidad cultural.

Quienes asistan podrán colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán recibidos por Cáritas y distribuidos en los barrios más necesitados de la ciudad.

El proyecto es impulsado por el Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de UADER, que promueve la posibilidad de acercar estas obras al público desde una perspectiva sensible y comunitaria. La dirección general está a cargo de Miguel “Otti” Gómez, mientras que la dirección artística corresponde a Nicolás Faes Micheloud.

En esta edición, los solistas serán Patricio Silvera, seleccionado en la convocatoria abierta de este año; Isaac Herrera, elegido en 2023; y Francisco Scotta, preparador vocal de “Nuestro Coro” de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER. La propuesta reunirá a los coros de la Asociación Verdiana; el coro de la Escuela Coral “Mario Monti”; el coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER; y “Nuestro Coro”, además de coreutas que participaron de la convocatoria abierta para sumarse a los ensayos.

El ensamble instrumental, dirigido por Nicolás Faes Micheloud, contará con César Farías Huenuqueo y Tomás Dayub en guitarras; José Bulos en piano; Federico Sgarbanti en percusión; Mateo David en vientos andinos; Guillermo Trobbiani en contrabajo; y Tati Grandolio en acordeón. También participarán los aerófonos andinos de Alejandro Mosmann y Nicolás Mayor, además de integrantes de la Orquesta de Cámara de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

“Misa Criolla” y “Navidad Nuestra”, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, conforman un repertorio argentino interpretado en todo el mundo y reconocido por su capacidad de transmitir un mensaje universal vinculado al deseo de paz.