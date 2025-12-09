Uno Entre Rios | Escenario | Música por la Paz

"Música por la Paz" cumple su tercera edición y recorrerá parroquias de la ciudad

La tercera edición del concierto “Música por la Paz” llegará a tres parroquias de Paraná. La propuesta reúne a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), el Arzobispado local, la Asociación Verdiana y diversos coros y grupos culturales

9 de diciembre 2025 · 11:06hs
Música por la Paz cumple su tercera edición y recorrerá parroquias de la ciudad

La tercera edición del concierto “Música por la Paz” llegará en diciembre a tres parroquias de Paraná. La propuesta reúne a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), el Arzobispado local, la Asociación Verdiana y diversos coros y grupos culturales, con el fin de compartir nuevamente las obras emblemáticas de Ariel Ramírez: “Misa Criolla” y “Navidad Nuestra”.

Musica por la paz Uader 1.jpg

"Música por la Paz"

Las funciones se realizarán el domingo 14, el miércoles 17 y el domingo 21 de diciembre, en distintos barrios de la ciudad. La programación es la siguiente:

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Valle María

Luis Gorelik dirigió a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Valle María

  • Domingo 14 de diciembre, 20:00 – Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (República de Siria 494, barrio La Floresta).

  • Miércoles 17 de diciembre, 20:00 – Parroquia San José Obrero (Zanni y O’Higgins, barrio Los Gobernadores).

  • Domingo 21 de diciembre, 21:00 – Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Enrique Carbó 461, frente a Plaza Sáenz Peña).

El ciclo consolida su continuidad luego de sus presentaciones en 2023 y 2024, y adquiere este año un valor especial: coincide con el 60° aniversario de la primera interpretación pública de “Misa Criolla”. Esta efeméride suma un sentido conmemorativo a la iniciativa, que destaca la vigencia del legado de Ramírez como mensaje de unidad e identidad cultural.

Quienes asistan podrán colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán recibidos por Cáritas y distribuidos en los barrios más necesitados de la ciudad.

El proyecto es impulsado por el Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de UADER, que promueve la posibilidad de acercar estas obras al público desde una perspectiva sensible y comunitaria. La dirección general está a cargo de Miguel “Otti” Gómez, mientras que la dirección artística corresponde a Nicolás Faes Micheloud.

En esta edición, los solistas serán Patricio Silvera, seleccionado en la convocatoria abierta de este año; Isaac Herrera, elegido en 2023; y Francisco Scotta, preparador vocal de “Nuestro Coro” de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER. La propuesta reunirá a los coros de la Asociación Verdiana; el coro de la Escuela Coral “Mario Monti”; el coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER; y “Nuestro Coro”, además de coreutas que participaron de la convocatoria abierta para sumarse a los ensayos.

El ensamble instrumental, dirigido por Nicolás Faes Micheloud, contará con César Farías Huenuqueo y Tomás Dayub en guitarras; José Bulos en piano; Federico Sgarbanti en percusión; Mateo David en vientos andinos; Guillermo Trobbiani en contrabajo; y Tati Grandolio en acordeón. También participarán los aerófonos andinos de Alejandro Mosmann y Nicolás Mayor, además de integrantes de la Orquesta de Cámara de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

“Misa Criolla” y “Navidad Nuestra”, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, conforman un repertorio argentino interpretado en todo el mundo y reconocido por su capacidad de transmitir un mensaje universal vinculado al deseo de paz.

LEER MÁS: Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

Música por la Paz parroquias Paraná Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER Arzobispado Asociación Verdiana
Noticias relacionadas
La última esCena llega a Riera Cervecería

"La última esCena" llega a Riera Cervecería

Voces de Acá lanzó Por el verde, su nueva grabación

Voces de Acá lanzó "Por el verde", su nueva grabación

la uader convoca al taller de verano de escritura en parana

La UADER convoca al Taller de Verano de Escritura en Paraná

La Municipalidad de Paraná invita a disfrutar de la Feria de Libros por Navidad, una propuesta que reunirá a editoriales, librerías locales y al público lector.Uno de los escenarios será el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Karaoke literario y coro en la Feria de Libros por Navidad

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario