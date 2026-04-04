La Hendija suma una diplomatura para aprender magia

Una diplomatura en magia y actuación aplicada al ilusionismo comenzará este lunes 6 en La Hendija. La propuesta estará a cargo del mago Yanni Mysteryc

Una diplomatura en magia y actuación aplicada al ilusionismo comenzará este lunes 6 en el espacio cultural La Hendija. La propuesta estará a cargo del mago Yanni Mysteryc y apunta a brindar herramientas tanto a quienes se inician como a quienes ya tienen experiencia en el campo.

La formación está orientada a magos aficionados y profesionales, y también a personas interesadas en incorporar recursos del ilusionismo a sus prácticas: docentes, personal de salud, vendedores, animadores, actores y payamédicos, entre otros. El programa combina contenidos técnicos con entrenamiento actoral, abordaje de la psicología del público y nociones de puesta en escena.

Inicia una diplomatura de magia orientada a la actuación y el vínculo con el público

El teatro callejero volvió a brillar con el Festival Corriendo la Coneja

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

La cursada tendrá modalidad teórico-práctica. Entre los contenidos se incluyen fundamentos y técnicas del ilusionismo, magia infantil, magia con monedas y objetos cotidianos, magia de cerca, de salón y de escenario, cartomagia y mentalismo. Además, se trabajará en la construcción de rutinas y espectáculos, junto con principios de actuación escénica.

Podrán participar personas desde los 11 años, sin límite de edad y con o sin experiencia previa. Las clases se dictarán los lunes, de 18 a 20.

Las consultas e inscripción se reciben por WhatsApp al 154766156, a través de Facebook e Instagram (Julio Vallana y Yanni Mysteryc), o por correo electrónico a [email protected].