"Corriendo la Coneja": el festival de teatro callejero continúa con funciones y actividades en Paraná

El Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja” desarrolla su 12ª edición en la ciudad de Paraná con una programación para toda la familia

El Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja” desarrolla su 12ª edición en la ciudad de Paraná con una programación que reúne espectáculos, juegos y propuestas para toda la familia en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La iniciativa se lleva adelante hasta el domingo 5 de abril, con actividades de acceso libre y a la gorra.

La propuesta combina funciones teatrales con intervenciones lúdicas como los “Baúles Andariegos”, dispositivos de teatro Lambe Lambe y la participación del personaje central del festival, la Coneja. En esta edición participan compañías de distintas localidades como Casilda, Andino, Rosario, Chajarí y Villa Elisa, junto a artistas locales.

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Durante las jornadas, el público puede asistir a espectáculos pensados para todas las edades. Este viernes, desde las 16, se presentará Azucena y Clavelina. Guardianas del planeta, del grupo Las Mandadas, y a las 17.30 será el turno de El Gran Merlot y el truco de la mujer sin cabeza, del grupo Kachivachis. Ese mismo día, a las 21, habrá una función especial para público adulto con la obra Río adentro, en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis.

El sábado la programación continuará con Kekus, un espectáculo de títeres del grupo La bolilla que faltaba, a las 16, y Función Deambulante, nuevamente a cargo de Kachivachis, desde las 17.30.

Como cierre, el domingo 5 se realizará una función especial en la ciudad de Oro Verde. La obra Azucena y Clavelina. Guardianas del planeta se presentará a las 17 en el Polideportivo Municipal, en una actividad articulada con el municipio local.

Además de los espectáculos, el festival propone espacios de encuentro y participación comunitaria, con una muestra fotográfica y actividades interactivas pensadas para acompañar cada jornada.

La organización está a cargo de los grupos Montoto y Magoya, La Rueda Teatro y Los Macanos, con el acompañamiento de organismos culturales provinciales y municipales. En caso de lluvia, las actividades previstas para la tarde se trasladarán al interior del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Desde la organización recordaron que todas las funciones son a la gorra e invitaron a colaborar con el sostenimiento del festival a través de aportes voluntarios, destinados a acompañar el trabajo de más de 40 artistas que forman parte de esta edición.