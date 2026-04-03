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"Corriendo la Coneja": el festival de teatro callejero continúa con funciones y actividades en Paraná

El Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja” desarrolla su 12ª edición en la ciudad de Paraná con una programación para toda la familia

3 de abril 2026 · 16:22hs
Corriendo la Coneja: el festival de teatro callejero continúa con funciones y actividades en Paraná

El Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja” desarrolla su 12ª edición en la ciudad de Paraná con una programación que reúne espectáculos, juegos y propuestas para toda la familia en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La iniciativa se lleva adelante hasta el domingo 5 de abril, con actividades de acceso libre y a la gorra.

“Corriendo la Coneja”

La propuesta combina funciones teatrales con intervenciones lúdicas como los “Baúles Andariegos”, dispositivos de teatro Lambe Lambe y la participación del personaje central del festival, la Coneja. En esta edición participan compañías de distintas localidades como Casilda, Andino, Rosario, Chajarí y Villa Elisa, junto a artistas locales.

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Durante las jornadas, el público puede asistir a espectáculos pensados para todas las edades. Este viernes, desde las 16, se presentará Azucena y Clavelina. Guardianas del planeta, del grupo Las Mandadas, y a las 17.30 será el turno de El Gran Merlot y el truco de la mujer sin cabeza, del grupo Kachivachis. Ese mismo día, a las 21, habrá una función especial para público adulto con la obra Río adentro, en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis.

El sábado la programación continuará con Kekus, un espectáculo de títeres del grupo La bolilla que faltaba, a las 16, y Función Deambulante, nuevamente a cargo de Kachivachis, desde las 17.30.

Como cierre, el domingo 5 se realizará una función especial en la ciudad de Oro Verde. La obra Azucena y Clavelina. Guardianas del planeta se presentará a las 17 en el Polideportivo Municipal, en una actividad articulada con el municipio local.

Además de los espectáculos, el festival propone espacios de encuentro y participación comunitaria, con una muestra fotográfica y actividades interactivas pensadas para acompañar cada jornada.

La organización está a cargo de los grupos Montoto y Magoya, La Rueda Teatro y Los Macanos, con el acompañamiento de organismos culturales provinciales y municipales. En caso de lluvia, las actividades previstas para la tarde se trasladarán al interior del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Desde la organización recordaron que todas las funciones son a la gorra e invitaron a colaborar con el sostenimiento del festival a través de aportes voluntarios, destinados a acompañar el trabajo de más de 40 artistas que forman parte de esta edición.

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Corriendo la Coneja Paraná centro cultural Juan L. Ortiz Teatro
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