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El Premio Literario Juan L. Ortiz 2026 ya tiene ganadores y menciones

La convocatoria provincial reconoció tres obras poéticas y otorgó otras tres menciones. Los autores premiados son de Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay

20 de octubre 2026 · 13:09hs
El Premio Juan L. Ortiz distinguió obras de poetas de tres ciudades entrerrianas

El Premio Juan L. Ortiz distinguió obras de poetas de tres ciudades entrerrianas

La poesía entrerriana tiene nuevos nombres reconocidos. La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dio a conocer los ganadores y las menciones de la edición 2026 del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz, una convocatoria abierta que contó con una importante participación de autores de distintos puntos del país.

Tres poetas entrerrianos ganaron el Premio Literario Juan L. Ortiz 2026

El certamen busca promover y difundir la escritura poética contemporánea de autores entrerrianos, además de fortalecer el desarrollo del campo literario provincial.

En esta edición, el jurado integrado por Miguel Ángel Federik, Lucía Schwartzman y Diego Suárez distinguió tres obras. El primer reconocimiento fue para Parte incompleto, de María Fernanda Barreto, de Paraná, quien participó con el seudónimo Margarita Olmos.

También resultaron ganadoras Ejercicios sobre la fe, de Claudia Vanesa Almada, de Gualeguaychú, presentada bajo el seudónimo Luciérnaga Roja, y Manual de la compostura y la materia, de Pablo Ignacio Echeverría, también de Gualeguaychú, quien se presentó como Somos Lino y Cal.

Además, el jurado otorgó tres menciones especiales. Una fue para Florece el barro, de María Emilia Villalba, de Gualeguaychú, bajo el seudónimo Amapola. Las otras distinciones correspondieron a Hay tantas cosas lindas, de Marcelo Darío Barzan, de Concepción del Uruguay, quien participó como Telémaco, y Bajo qué color del aire, de Carla Olivera, de Gualeguaychú, presentada como Yaguarí.

Desde la Biblioteca Provincial felicitaron a los autores distinguidos y agradecieron la participación de todos los poetas que formaron parte de la convocatoria, que busca dar visibilidad a la producción literaria entrerriana y acompañar el crecimiento de nuevas propuestas dentro de la poesía contemporánea.

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Premio Literario Juan L. Ortiz Ganadores 2026
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