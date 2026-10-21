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Martín Fierro de Radio 2026: los nominados y los detalles de la ceremonia

Los premios Martín Fierro de Radio reconocerán a las producciones de 2025 en una gala que se realizará este miércoles en Parque Norte.

21 de octubre 2026 · 10:16hs
Martín Fierro de Radio 2026: los nominados y los detalles de la ceremonia

Martín Fierro de Radio 2026: los nominados y los detalles de la ceremonia

La entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2026 se realizará este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, Buenos Aires, con la presencia de conductores, periodistas y productores. La ceremonia distinguirá a las principales producciones de AM y FM de 2025 y podrá seguirse en vivo a través de Infobae.

La radio tendrá su alfombra roja

La actividad comenzará a las 20:00hs con la llegada de los invitados y la cobertura de la alfombra roja. Paula Varela y Guido Záffora estarán a cargo de ese segmento, en el que se mostrarán los looks de las figuras, los primeros encuentros y las expectativas antes de la entrega de premios.

La gala contempla 32 rubros que abarcan distintos aspectos de la producción radial en AM y FM. Además de reconocer a los programas, se premiarán las labores individuales en conducción, periodismo, locución, deportes y otras áreas que forman parte del trabajo cotidiano de las emisoras.

La organización está a cargo de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), mientras que la producción será de Red Cube. La conducción estará en manos de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

En la previa, el presidente de APTRA, Luis Ventura, destacó el valor de la distinción y la capacidad de la radio para adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su identidad. En una entrevista, sostuvo que el Martín Fierro representa tanto la dimensión informativa como la artística de los medios y que su significado trascendió las fronteras argentinas.

Las figuras y los programas nominados en radio

Entre las nominaciones más destacadas aparecen figuras reconocidas de la radio argentina, con programas periodísticos, ciclos de entretenimiento y espacios musicales que buscarán quedarse con el reconocimiento de APTRA.

En la categoría de programa periodístico matutino diario en AM compiten Alguien tiene que decirlo, con Eduardo Feinmann, por Mitre; Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre, por Radio 10; Mesa chica, de Alfredo Scocimarro, por Del Plata; Rolando por la mañana, con Rolando Graña, por Splendid; y Vamos Rivadavia, con Nelson Castro, por Rivadavia.

En FM, la terna incluye propuestas como "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?", conducido por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos; "De acá en más", de María O’Donnell, en Urbana Play; "Maldición, va a ser un día hermoso", con Mario Pergolini, en Vorterix; y "Arriba carajo", con Gastón Recondo, en DSports.

También habrá competencia entre figuras individuales. En conducción masculina están nominados Andy Kusnetzoff, por "Perros de la calle"; Guido Kaczka, por "No está todo dicho"; Guillermo Stronati, por "Tierra adentro"; y Paulo Vilouta, por "Vilouta 910". En conducción femenina, las candidatas son Lizy Tagliani, María Isabel Sánchez, Naanim Timoyko y Yanina Latorre, por sus respectivos ciclos.

La lista también incluye reconocimientos para el periodismo deportivo, la labor humorística y los servicios informativos. Entre otros nombres, competirán Federico Bulos y Hugo Balassone en la categoría deportiva, mientras que Nacho Bulián, Nahuel Prado, Pachu Peña y Patricio «Pato» Benegas buscarán la estatuilla por su trabajo humorístico.

La expectativa por el Martín Fierro de Oro

Uno de los momentos centrales de la ceremonia será la entrega del Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la noche. En la edición anterior, los premios de radio distinguieron a "Nadie nos para", el ciclo de Beto Casella en Rock & Pop, en FM, y a "Un buen momento", de Radio La Red, en AM.

La nueva edición volverá a poner en primer plano la diversidad de propuestas que conviven en la radio argentina, desde los espacios informativos y de análisis político hasta los ciclos de entretenimiento, música y cultura. Con las ternas definidas, la expectativa estará puesta en conocer quiénes se llevarán las estatuillas y qué programa o figura recibirá el Oro al cierre de la gala.

Martín Fierro Radio nominados oro
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