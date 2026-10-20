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Gildas Bailanta celebra diez años de cumbia con una gran fiesta en Paraná

El festejo será el sábado 7 de noviembre, desde las 23, en Monet, con DJ, artistas invitados y entradas anticipadas a la venta

20 de octubre 2026 · 13:15hs
Gildas Bailanta celebra diez años de cumbia con una gran fiesta en Paraná

Gildas Bailanta cumple diez años y prepara una noche especial para celebrar una historia atravesada por la música, el baile y el homenaje a Gilda, una de las figuras más queridas de la cumbia argentina. La fiesta será el sábado 7 de noviembre, desde las 23, en Monet, ubicado en Liniers 376, en Paraná.

Gildas Bailanta cumple diez años y lo festeja a pura cumbia

El proyecto nació en 2016, cuando se cumplieron 20 años del fallecimiento de la cantante, con la intención de mantener viva su música a través de presentaciones en vivo. Desde entonces, el grupo llevó su propuesta a distintos escenarios de Paraná, Entre Ríos y otros puntos del país, construyendo un recorrido que ahora celebra su primera década.

La celebración contará con la participación de DJ Sofi Miño, quien estará a cargo de musicalizar la noche con canciones que marcaron una época de la cumbia argentina. También habrá artistas invitados e invitadas sorpresa, en una propuesta que combinará música en vivo, baile y encuentros entre distintas generaciones de seguidores del género.

La fiesta tendrá además una barra de bebidas y se extenderá hasta las primeras horas de la mañana, con la invitación a compartir una noche de bailanta para celebrar el camino recorrido por el grupo.

Entradas anticipadas

Las primeras entradas anticipadas cuestan $15.000, mientras que hay una promoción de dos por $25.000. Se pueden adquirir a través de la plataforma Passline. Para realizar consultas, está disponible el teléfono 343 468-1935.

Actualmente, Gildas Bailanta está integrado por Luciano Barreira, Adriana Bruselario, Eva Cabrera, Maia Casas, Julián Cavallo, Martín Echeverría, Germán González, Thelma González, Andrés Main, Ramiro Matteoda, Alejandra Rueda, Leylén Russo, Nicolás Serrano, Elián Stürtz, Josías Stürtz y Emilia Wingeyer.

El sonido está a cargo de Juan Ignacio Bonetti, mientras que la idea original pertenece a Analía Bosque y Florencia.

A diez años de aquel primer homenaje, Gildas Bailanta vuelve a convocar al público para celebrar la música de Gilda y una historia que sigue encontrando en la cumbia una forma de encuentro, identidad y alegría compartida.

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Gildas Bailanta cumbia Paraná fiesta
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