Kevin Johansen y Liniers llegan al Teatro 3 de Febrero de Paraná

Kevin Johansen y Liniers se presentarán este domingo 25 de octubre. En diálogo con UNO , se refirieron a la complicidad que construyeron

Hay amistades que encuentran su propio lenguaje. La de Kevin Johansen y Liniers se construyó entre canciones, libros, dibujos, charlas y encuentros que, con el tiempo, dieron lugar a un espectáculo en el que las disciplinas se mezclan sin perder su identidad. Este domingo, a las 21 horas, esa combinación llegará por primera vez a Paraná, con una presentación en el Teatro 3 de Febrero.

El show forma parte del Tour 2026, que transita el tramo final de una historia compartida de más de 17 años sobre los escenarios. La propuesta reúne las canciones de Johansen con los dibujos que Liniers improvisa en tiempo real, mientras ambos conversan, se divierten y dejan que el espectáculo encuentre su propio ritmo.

En diálogo con UNO, los artistas repasaron el origen de esta sociedad creativa y coincidieron en que la complicidad que hoy se ve en escena comenzó mucho antes de que imaginaran trabajar juntos.

“Nos hicimos amigos cuando nos conocimos allá a principios de los 2000”, recordó Liniers. En aquellos años, cada uno llevaba adelante su propio recorrido: Johansen llegaba con un disco nuevo y el dibujante, con un libro. Se encontraban para compartir una cerveza, comer un asado y conversar, sin sospechar que esa amistad terminaría convirtiéndose en un proyecto artístico.

La idea de unirlos surgió casi por casualidad. Alguien del entorno del músico advirtió que, si Liniers dibujaba, podía hacerlo sobre el escenario mientras Johansen tocaba. El cantante aceptó la propuesta y así comenzó una experiencia que atravesó distintas etapas, hasta encontrar su versión actual: los dos artistas compartiendo el espacio, con la música y el dibujo como protagonistas.

“Cuando llegamos a esto, que estamos los dos en el escenario y podemos charlar, cantar y dibujar, encontramos la mejor versión”, contó Liniers.

Dos lenguajes

La dinámica del espectáculo se sostiene en esa posibilidad de complementarse sin que uno de los lenguajes tenga que imponerse sobre el otro. A veces alcanza una guitarra y una canción; otras, una imagen puede decir aquello que las palabras no terminan de expresar. Y, en ocasiones, la combinación abre una nueva posibilidad artística.

Para Johansen, ese intercambio tiene que ver con encontrar una concordancia entre lo que cada uno hace y lo que el otro propone. La música y el dibujo se acompañan, se responden y construyen algo diferente de lo que producirían por separado.

El carácter vivo de la propuesta también es fundamental. Para Liniers, dibujar frente al público implica enfrentarse a una experiencia muy distinta de la que transcurre en la intimidad de su estudio. Allí dispone de tiempo para trabajar; en el escenario, en cambio, cada canción marca un límite y lo obliga a encontrar soluciones en el momento.

Esa adrenalina, explicó, modifica su manera de dibujar y trabajar. La posibilidad de sorprenderse con lo que aparece sobre la pantalla forma parte del atractivo de una experiencia en la que el error, el juego y la improvisación también tienen lugar.

La sorpresa, de hecho, es uno de los motores de su trabajo. Al hablar de Macanudo, la historieta que publica desde hace 26 años, Liniers explicó que busca encontrar algo que lo divierta y lo tome desprevenido, ya sea por su ternura, su rareza o una idea inesperada. También procura que esa sorpresa tenga una mirada optimista, capaz de abrir una ventana diferente en medio de las noticias difíciles que suelen ocupar las páginas de un diario.

El tramo final

Después de años de recorrido por ciudades de América Latina y Europa, el reencuentro iniciado en 2023 abrió una nueva etapa para el espectáculo. De ese camino también surgieron nuevos materiales: el álbum en vivo Desde que te Madrid, editado por Sony Music en 2025, y el libro Es nuestra forma de comunicarnos, publicado por Editorial Común.

Johansen reconoció el cansancio que supone sostener una gira durante tanto tiempo, pero también destacó el agradecimiento y la satisfacción de haber encontrado una forma amplia de expresar lo que ambos quieren compartir con el público. En ese sentido, valoró especialmente el disfrute de Liniers sobre el escenario y la conexión que establece con los espectadores.

Luego de la presentación en Paraná, el recorrido continuará por Concordia y tendrá otras fechas antes de su cierre en Buenos Aires.

Las entradas para el espectáculo de este domingo en el Teatro 3 de Febrero se encuentran disponibles a través de Gradatickets y en la boletería del teatro.

Detrás de una canción

En la charla con UNO también hubo lugar para una pregunta especial sobre Down With My Baby, una canción de Kevin Johansen que conserva un lugar importante entre sus composiciones más recordadas.

El músico contó que la escribió hace casi 30 años, durante su etapa en Nueva York, donde vivió una década.

La inspiración llegó de la mano de Barry White, cuya voz profunda fue una referencia para la canción. Johansen describió la propuesta como un cruce entre el universo romántico del cantante estadounidense y la energía de las guitarras distorsionadas de Nirvana, una combinación que en su momento generó cierta sorpresa.

Pero detrás de ese contraste musical hay una historia de amor y de decisiones. La letra habla de alguien que espera a una persona que está terminando una relación y le hace saber que seguirá allí hasta que pueda elegir libremente. El relato concluye con esa elección y el agradecimiento de quien finalmente es correspondido.

La anécdota resume, de algún modo, una de las claves del universo artístico de Johansen: combinar referencias, estilos y emociones sin quedar atado a un solo género.

Este domingo, en Paraná, esa libertad creativa se encontrará con el trazo de Liniers. Entre canciones que invitan a escuchar, dibujos que nacen en el momento y conversaciones que fluyen con la naturalidad de dos amigos, el público podrá ser parte de un espectáculo en el que el arte también consiste en compartir el placer de crear.

Sobre los protagonistas: Kevin Johansen es un músico y compositor argentino-estadounidense que construyó una identidad propia al combinar géneros como el rock, el pop, la canción latinoamericana y los ritmos folclóricos. Nacido en Alaska y criado entre Estados Unidos y la Argentina, vivió durante una década en Nueva York, donde comenzó a desarrollar una propuesta musical atravesada por distintas culturas e idiomas. A lo largo de su carrera editó discos como The Nada, Sur o no Sur y Logo, y se destacó por su estilo lúdico, sus letras ingeniosas y una mirada desprejuiciada sobre la música popular.

Liniers, seudónimo de Ricardo Siri, es uno de los historietistas e ilustradores argentinos más reconocidos de su generación. Es el creador de Macanudo, la tira que comenzó a publicarse en 2002 en el diario La Nación y que, con sus personajes entrañables y su humor, conquistó lectores en distintos países. Además de su trabajo en la historieta, publicó numerosos libros, ilustró portadas de discos y desarrolló proyectos junto a músicos y escritores.