La escritora Silvina Pugliese presentó sus libros

Libros

Pugliese es autora de La noche iluminada y otros cuentos, Solo aquí puede ocurrir esto, Cara y cruz (novela), Vacaciones con sustos (novela escrita en colaboración con Jorge Alberto Bergallo), Visitantes (cuentos) y Ya sé que soy un peligro (novela). “La noche iluminada y otros cuentos es mi primer libro publicado de autoría única, tenía uno anterior, una antología junto a otros escritores de Paraná, auspiciada por la Municipalidad de esta ciudad. Contiene muy poquitos cuentos y ese libro modesto fue hecho con ahorros, a las apuradas (para presentar a un concurso) y se convirtió en el motivo que me ha permitido conocer y admirar a Pablo Felizia, el editor de Ana Editorial. Sin su presencia, aliento y optimismo, no hubiera seguido publicando. Los cuentos de Solo aquí puede ocurrir esto son mi reincidencia en la escritura de relatos breves. Surgieron de dos ideas: por un lado, leer más, valorar y hacer conocer a escritoras entrerrianas y por el otro, participar de un concurso literario provincial. Como no lo gané, pero disfruté de la investigación y me gustó la manera en que había quedado la obra, decidí convertirla en mi segundo libro. Aquí se encuentran, como personajes o como epígrafes, homenajes a mujeres, deportistas, investigadores policiales, héroes de Malvinas, obreros, jubilados y una infinidad de gente honesta que hace a la idiosincrasia de esta querida Entre Ríos”.

Sobre su tercer libro, Cara y Cruz Pugliese compartió que fue su primera novela en formato libro. “Se trata de un policial con una sorpresa final, personajes que navegan entre la honestidad y la corrupción y como corolario, estuvo bendecida por un premio en CABA. La envié por mail sin mucha expectativa porque era un momento muy triste de mi vida y por esas cosas que pasan... me devolvió la alegría. La escritura es sanadora, se dice. Cada vez que miro la tapa de este libro, certifico que eso es verdad. Después, en Vacaciones con sustos, intenté salir del oficio de escribir en soledad e invité a un gran amigo, Jorge Alberto Bergallo, a sumarse al experimento de crear en colaboración. Enseguida me dijo que sí y en unas vacaciones de enero le pasé una novelita que yo ya venía trabajando para que él la hermoseara con poemas y entre los dos, le hiciéramos las mejoras necesarias. Nos divertimos un montón y el resultado es una historia de niños y algo de misterio que no llega a terror. La sigo presentando en escuelas primarias y secundarias porque a los estudiantes les gusta y me invitan a conversar, luego de haberla leído”.

Luego llegó el turno de Visitantes, libro que salió a la venta el año pasado cuando la escritora cumplió 50 años. “Y para seguir con el mismo número, incluí cuentos que, sumados a los de mis otros libros de relatos breves, completan los 50 publicados. Así que hasta hoy, tengo media centena de cuentos y media centena de años”. Y sobre la obra final, Ya sé que soy un peligro, la escritora dijo: “Es mi segunda novela convertida en un sueño de papel. Escrita también para un concurso español auspiciado por una famosa cadena de hoteles, volvió sin premio y como no quise que se perdiera y me sobraban unos pesitos, hice unos pocos ejemplares que todavía estoy vendiendo. Está narrada desde la mirada de una joven turista argentina que va de vacaciones a México y contiene anécdotas graciosas y algunos capítulos con personajes que esconden historias de amor sin resolver. Es uno de mis libros preferidos, tal vez porque es el último, quizás porque tiene mucho de lo que he vivido, no lo sé... son cosas del corazón”.

Al momento de escribir, Pugliese contó que la inspira la vida. “Una de mis frases de cabecera es: ‘la oportunidad de vivir’. Creo que por ahí va la inspiración. El mirar, el estar atentos a lo que nos sucede. Y no sólo en la realidad diaria, sino también en el plano espiritual y hasta en lo inconsciente. Por ejemplo, en mi mesita de luz siempre tengo un lápiz para escribir algún sueño, apenas me despierto. Mucho de eso se ha convertido en cuento. También suelo decirme: ‘¿qué pasaría si...?’, esa pregunta es un motor increíble a la hora de empezar a redactar”, cerró