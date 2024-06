"Intensamente 2", la película de Pixar que emociona a niños y adultos

El film sumerge a los espectadores nuevamente en el fascinante mundo interior de Riley, quien ahora se enfrenta a los turbulentos años de la adolescencia. Con la transición a la secundaria, Riley experimenta una montaña rusa de emociones nuevas y complejas. Alegría, Tristeza, Miedo, Asco y Furia regresan, pero no están solos. Aparece un nuevo personaje clave: Ansiedad. La llegada de Ansiedad marca un punto crucial en la historia. Esta nueva emoción, representada con sensibilidad y profundidad, refleja los miedos y preocupaciones que muchos adolescentes enfrentan.

Cine Sunstar.jpg

Ansiedad desempeña un papel fundamental en ayudar a Riley a identificar y gestionar sus temores y estrés, mostrando que incluso las emociones más difíciles tienen un propósito importante. A medida que Riley navega por nuevos desafíos, como las amistades cambiantes, la presión académica y la búsqueda de su identidad, sus emociones deben trabajar juntas para guiarla. La película explora cómo las emociones colaboran para proteger y apoyar a Riley en este periodo crítico de su vida. Con momentos de humor, tristeza y mucha ternura, Intensamente 2 recuerda la importancia de aceptar todas las emociones, y cómo cada una de ellas contribuye al crecimiento y bienestar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sunstar Cinemas (@sunstarcinemas)

Esta secuela es una celebración de la complejidad emocional humana y un recordatorio poderoso de que la empatía y la comprensión son esenciales para superar los retos de la vida. Con una animación impresionante y una narrativa cautivadora, el film se consolida como un éxito emocional que resonará con personas de todas las edades. Ansiedad, la antagonista de la nueva película de Pixar intenta controlar la vida de Riley al asegurarse de que esté preparada para cualquier posible resultado negativo y se asegura de que nunca cometa un error adelantándose a los peores escenarios (características comunes que pasan cuando tienes ansiedad). Según Pixar, esta nueva emoción busca “empujar a Riley hacia la perfección” pues esto “significa estar mucho más cerca de alcanzar sus metas”.

Pixar

Intensamente (título original Inside Out) fue creada por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. Fue dirigida por Pete Docter y co-dirigida por Ronnie del Carmen. El guión fue escrito por Pete Docter, Meg LeFauve y Josh Cooley. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 18 de mayo de 2015 y se lanzó en Estados Unidos el 19 de junio de 2015. Luego de su estreno obtuvo varios premios de la Academia (Oscars): Ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación y fue nominada al Mejor Guión Original. Ganó el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación. Ganó el BAFTA a la Mejor Película de Animación. Ganó 10 premios Annie, incluidos Mejor Película de Animación, Mejor Dirección y Mejor Guión. “¡Qué película hermosa! Me encantó. La ansiedad está tan bien representada. ¡LLoré! Y no fui la única. Vi a varias mamás conmovidas también. Es que, realmente, está muy bien hecha. Todo lo que siente la protagonista es tal cual, y lo que le pasa a los padres también. Te deja pensando y reflexionando. Es hermosa”, aseguró Laura a UNO terminada la función. La película que conmueve los corazones de grandes y chicos promete seguir en cartelera durante muchas semanas.