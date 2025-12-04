Uno Entre Rios | Escenario | cultura

La cultura después de la pandemia: un público que busca experiencias

La agenda cultural recuperó un pulso que parecía haberse detenido. Músicos, productores, libreros, gestores culturales y hasta los propios públicos coinciden en algo que se repite en cada entrevista: el valor del encuentro

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

4 de diciembre 2025 · 14:41hs
La cultura después de la pandemia: un público que busca experiencias

La cultura después de la pandemia: un público que busca experiencias

En el último tiempo, la agenda cultural recuperó un pulso que parecía haberse detenido. Músicos, productores, libreros, gestores culturales y hasta los propios públicos coinciden en algo que se repite en cada entrevista, en cada escenario y en cada feria: el valor del encuentro volvió a ocupar un lugar central. No como consigna, sino como una práctica concreta que hoy sostiene recitales, ciclos literarios, peñas, festivales y concursos que, antes de la pandemia, formaban parte de una rutina que nadie imaginaba frágil.

Recital

La cultura después de la pandemia

La reaparición de la actividad presencial no se limitó a la reapertura de salas. Lo que se ve es otra cosa: familias completas en festivales barriales, jóvenes que encuentran en las peñas un espacio para disfrutar, lectores que esperan una presentación para conocer a sus autores preferidos, músicos que vuelven a girar por la región con propuestas nuevas. La escena cultural se reorganizó en todos sus niveles y encontró en la participación un impulso que no estaba tan visible antes del 2020.

el ficer continua con proyecciones y actividades especiales en parana

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

gobernador mansilla anuncio la 12ª fiesta provincial de la torta frita

Gobernador Mansilla anunció la 12ª Fiesta Provincial de la Torta Frita

Artistas de distintos géneros mencionan lo mismo: el público escucha de otra manera, celebra cada show y se queda hasta el final. También los organizadores reconocen una demanda sostenida de fechas, actividades y encuentros. Lo que antes podía pasar desapercibido (una presentación de libro un jueves a la tarde, una banda local que estrena temas propios, una muestra en una biblioteca popular) hoy convoca y genera movimiento.

Hay una percepción extendida de que la experiencia en vivo tiene un valor que la virtualidad no logra igualar. Se trata de una construcción nueva. Los cuerpos en una sala, la voz de un escritor frente a sus lectores, la música que se comparte sin intermediarios, producen una energía que recuerda por qué los espacios culturales son parte del tejido comunitario y de la salud mental.

Recital

También es cierto que la crisis económica atravesó la programación cultural, pero incluso en ese contexto los ciclos a la gorra, las fechas autogestivas y las actividades en espacios públicos crecen y buscan un lugar. La cultura sigue funcionando como un punto de apoyo, una manera de sostener vínculos y atravesar el año con algo de alegría. Y detrás de cada encuentro hay equipos que trabajan para que las propuestas lleguen a la gente: salas independientes, bibliotecas, colectivos artísticos, productores locales.

Vida social

A cinco años de la pandemia, el panorama muestra una certeza: el público volvió y quiere estar presente. Quiere escuchar, quiere ver, quiere sentir. Se trata de una forma de organizar la vida social después de un tiempo donde lo presencial parecía un lujo. Y esa voluntad de participar es, hoy, una de las fuerzas más potentes que tiene la cultura.

El crecimiento de la agenda también refleja una búsqueda generacional. Los más jóvenes se acercan a propuestas diversas, desde ciclos de humor hasta ferias editoriales independientes, y lo hacen con una naturalidad que muestra que la experiencia volvió a ser valorada. No es raro ver adolescentes en conciertos de música local o en lecturas públicas, formando parte activa de un movimiento tradicional, de nuevas estéticas y curiosidad. Al mismo tiempo, muchos espacios culturales se reinventaron, fortalecieron la programación en barrios y trabajaron en redes con otros proyectos. Esa colaboración, que empezó casi por necesidad, hoy se transformó en una práctica permanente que sostiene la agenda durante todo el año.

LEER MÁS: Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

cultura Pandemia Música vida recital
Noticias relacionadas
Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

La Hendija Arte Contemporáneo finaliza el año con actividades.

La Hendija Arte Contemporáneo finaliza el año con actividades

Se viene la 5ª Fiesta del Migrante a Colonia Avellaneda con artistas locales

Se viene la 5ª Fiesta del Migrante a Colonia Avellaneda con artistas locales

Arrancaron las clases presenciales en las escuelas municipales de Danza y Circo en la ciudad de Paraná.

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Ver comentarios

Lo último

Rocamora perdió en el inicio del Cuadrangular de la Liga Femenina

Rocamora perdió en el inicio del Cuadrangular de la Liga Femenina

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

Ultimo Momento
Rocamora perdió en el inicio del Cuadrangular de la Liga Femenina

Rocamora perdió en el inicio del Cuadrangular de la Liga Femenina

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

Liga Provincial: Santa Rosa le quitó el invicto a Urquiza y descontó

Liga Provincial: Santa Rosa le quitó el invicto a Urquiza y descontó

La cultura después de la pandemia: un público que busca experiencias

La cultura después de la pandemia: un público que busca experiencias

Policiales
Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Tráfico de drogas: el Gobierno de Entre Ríos y la Policía brindaron detalles sobre los operativos

Tráfico de drogas: el Gobierno de Entre Ríos y la Policía brindaron detalles sobre los operativos

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Ovación
Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Liga Provincial: Santa Rosa le quitó el invicto a Urquiza y descontó

Liga Provincial: Santa Rosa le quitó el invicto a Urquiza y descontó

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

La provincia
Docentes entrerrianos reclaman el pago del incentivo del Plan Superior de Alfabetización

Docentes entrerrianos reclaman el pago del incentivo del Plan Superior de Alfabetización

Gualeguaychú prepara una gran fiesta para inaugurar la Temporada Turística 2026

Gualeguaychú prepara una gran fiesta para inaugurar la Temporada Turística 2026

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

ATE pide paritaria en diciembre: Van ocho meses de congelamiento salarial

ATE pide paritaria en diciembre: "Van ocho meses de congelamiento salarial"

Dejanos tu comentario