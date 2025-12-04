Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Uno Entre Rios | Escenario | Homenaje

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un homenaje a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

4 de diciembre 2025 · 12:32hs
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un homenaje a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La actividad reunió a músicos, familiares y público que se acercó para reconocer la trayectoria del compositor entrerriano. Rosario Romero, intendenta de Paraná, también estuvo presente.

La apertura estuvo a cargo de Ernesto Méndez, hijo del artista, quien interpretó obras como Canción del Jornalero, El Puentecito de la Picada y Canción de Puerto Sánchez. Su participación dio inicio a una velada centrada en la obra que marcó a distintas generaciones.

Frigerio destacó que la convocatoria reflejó el lugar que ocupa Méndez en la identidad provincial. Señaló que el compositor “logró transformar el ADN entrerriano en música y en poesía” y consideró necesario poner en valor ese legado. Durante el acto se proyectó un material audiovisual con los hitos de su carrera y se entregó una distinción oficial, acompañada por la lectura del decreto que reconoce su trayectoria.

El secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, resaltó la participación del público y subrayó el aporte de la familia en el desarrollo del homenaje. A su vez, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, valoró la dimensión artística de Méndez y la posibilidad de compartir un encuentro dedicado a su obra.

Guillermo Méndez, también hijo del compositor, agradeció el acompañamiento y recordó las canciones que marcaron su vínculo personal con la obra de su padre. Mencionó Puro Monte y Canción de Puerto Sánchez, tema que definió como “un fenómeno que se integró al paisaje y se volvió parte de la memoria colectiva”.

El repertorio de la noche incluyó nuevas interpretaciones junto a María Luz Erázun, Ramiro Matteoda y el Conjunto Itaý, grupo chamamecero con 25 años de actividad y cinco discos editados. El cierre reunió distintas expresiones musicales que dialogaron con la obra de Méndez y su influencia en la cultura entrerriana.

