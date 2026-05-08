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El Cineclub Noble proyectará un ciclo especial junto a Cultura por la Memoria

El Cineclub Noble comenzará una nueva programación especial titulada Tres tiempos para la memoria, una propuesta organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos

8 de mayo 2026 · 14:02hs
El Cineclub Noble proyectará un ciclo especial junto a Cultura por la Memoria

El Cineclub Noble comenzará una nueva programación especial titulada Tres tiempos para la memoria, una propuesta organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos junto al Colectivo Cultura por la Memoria, en el marco de los 50 años del golpe cívico militar de 1976.

El Cineclub Noble proyectará películas atravesadas por la memoria colectiva

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El ciclo se desarrollará durante mayo en la Sala Noble, ubicada en calle Matorras 861 de Paraná, con acceso libre y gratuito. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La primera función será este martes 12 de mayo a las 20, con la proyección de La larga noche de Francisco Sanctis (2016), dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez y basada en la novela de Humberto Costantini. La película, ambientada durante la última dictadura militar, sigue la historia de un hombre común que recibe información sobre un secuestro inminente y debe decidir si intervenir, aun poniendo en riesgo su propia vida. El protagonista es interpretado por Diego Velázquez.

La programación continuará el martes 19 de mayo a las 19 con la proyección de Tiempo de Revancha (1981), del recientemente fallecido Adolfo Aristarain. Esa jornada incluirá además una conversación homenaje junto al cineasta y presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, quien abordará las formas de resistencia cultural durante las dictaduras, especialmente desde el cine.

El cierre del ciclo será el martes 26 de mayo, también a las 19, con la proyección de LS83 (2025), dirigida por Herman Szwarcbart.

Desde la organización adelantaron que cada encuentro contará además con intervenciones expresivas e instancias de participación para el público, vinculadas con la temática transversal del ciclo: la memoria colectiva y la reflexión a 50 años del golpe cívico militar de marzo de 1976.

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