Desde la Represa de Salto Grande advierten sobre el fenómeno El Niño

La Represa de Salto Grande advirtió sobre la incertidumbre respecto a la intensidad que finalmente tendrá el fenómeno El Niño.

El fenómeno El Niño está en fase neutral pero evolucionará a condición activa en los próximos meses.

El Área de Hidrología de la Gerencia General Salto Grande realiza un seguimiento permanente de las condiciones climáticas y oceánicas a escala regional y global, especialmente del fenómeno El Niño, que tiene importante influencia en el clima de la Región.

Dicho fenómeno modifica la circulación atmosférica global, alterando los patrones de viento, el transporte de humedad y, como consecuencia, la distribución de lluvias y temperaturas en diversas regiones del planeta.

En la cuenca de aporte a Salto Grande y la región de influencia, los episodios de El Niño van asociados a mayores precipitaciones, especialmente durante la primavera y comienzos del verano (septiembre a diciembre).

Actualmente el fenómeno El Niño está en fase Neutral, pero los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran que evolucionará a condición El Niño durante el trimestre junio–julio–agosto.

“Si bien la su ocurrencia en la primavera/verano 2026 es prácticamente un hecho, y ello está asociado a lluvias mayores a lo normal y al río en condición de ‘aguas altas’; aún persiste incertidumbre respecto a la intensidad que finalmente tendrá dicho fenómeno (moderado, fuerte o muy fuerte). En este contexto, resulta conveniente aguardar algunas semanas más para contar con nuevas observaciones y simulaciones climáticas que permitan mejorar la confiabilidad de las proyecciones de mediano plazo”, expresaron desde la Represa de Salto Grande.

Es importante destacar que la condición El Niño no implica automáticamente escenarios de lluvias o crecidas extraordinarias: si bien crea un contexto más proclive a tales situaciones, hay otros factores significativos, como la distribución espacial y temporal de las precipitaciones, o la secuencia de las mismas, que son determinantes para la ocurrencia –o no– de crecidas extraordinarias.

Situación hidrológica normal en la Región de Salto Grande

Actualmente, la situación hidrológica en la cuenca está dentro de la normalidad del otoño, previendo que se mantenga así las próximas semanas. Se estima que el nivel del río tendrá valores normales para esta época del año, muy por debajo de niveles de alerta.

Como es habitual, el Área de Hidrología continúa realizando el seguimiento del fenómeno climático El Niño a mediano plazo, así como el monitoreo hidrológico de la cuenca de aporte; a fin de realizar la adecuada gestión del recurso hídrico, y emitir oportunamente los avisos a Autoridades y público en general.

También es conveniente consultar periódicamente en los canales oficiales: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).