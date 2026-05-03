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Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una producción literaria actual de la provincia

3 de mayo 2026 · 13:27hs
Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una producción literaria actual de la provincia

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una producción literaria actual de la provincia

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 con una programación que pondrá el foco en la producción literaria actual de la provincia. El Día de Entre Ríos se realizará este miércoles 6 de mayo a las 20.30 en la Sala Cortázar del predio de La Rural, con la presentación de dos libros y la participación de sus autores.

La cultura de Entre Ríos se muestra en la Feria Internacional del Libro

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La actividad incluirá la presentación de Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, y Perros de la lluvia, de Ricardo Romero. El encuentro propone lecturas y una charla abierta, en una instancia que busca acercar al público a dos trayectorias representativas de la literatura entrerriana contemporánea.

La convocatoria es impulsada por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de visibilizar la producción local en uno de los espacios más convocantes del país. En ese marco, la jornada funciona como un punto de encuentro entre autores, editores y lectores.

Horizonte de sucesos, de Bolzán —nacida en Paraná—, fue la obra ganadora del Premio Fray Mocho, distinción que reconoce la producción literaria provincial. El jurado destacó la construcción del relato y el abordaje de un conflicto cercano a la realidad, con especial atención al trabajo en los detalles. La publicación estuvo a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

Por su parte, Romero presenta Perros de la lluvia, una novela que sitúa su trama en Paraná bajo una atmósfera marcada por lluvias persistentes y fenómenos que alteran la vida cotidiana. La obra despliega múltiples historias que se entrecruzan y avanzan en distintas direcciones, en un registro que combina elementos de lo absurdo con una tensión sostenida.

La presencia entrerriana en la feria no se limita a esta jornada. El stand institucional de la provincia, ubicado en el Pabellón Ocre N° 3017, mantiene actividad diaria con presentaciones de autores y exhibición de catálogos editoriales. Más de 30 escritores surgidos de una convocatoria abierta participan del espacio, junto a 20 editoriales de distintas ciudades.

Entre ellas se encuentran sellos de Paraná, Gualeguaychú y Chajarí, que exponen su producción hasta el 11 de mayo. La propuesta permite recorrer un mapa diverso de la edición independiente y universitaria, con títulos que abarcan distintos géneros y enfoques.

La participación en la feria refuerza la circulación de la literatura entrerriana en un ámbito de alcance nacional e internacional. En ese contexto, el Día de Entre Ríos se presenta como una instancia clave para consolidar vínculos, ampliar audiencias y sostener la visibilidad de la producción cultural de la provincia.

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Entre Ríos Feria Internacional del Libro Buenos Aires cultura
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