Belgrano recibe a Unión por los cuartos

El partido será a las 19 y el ganador se medirá ante el vencedor de Argentinos-Huracán. Unión viene de ganar en Mendoza y Belgrano el clásico.

Belgrano recibirá este martes a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Pirata viene de quedarse con el clásico cordobés y el Tatengue de eliminar a Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos del semestre. El partido será a las 19 y el ganador se medirá ante el vencedor de Argentinos Juniors-Huracán.

Belgrano llega al duelo lleno de confianza tras quedarse con una nueva edición del clásico cordobés. El Pirata, que finalizó quinto de la Zona B del Apertura, derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes con gol de Francisco González Metilli y se aseguró un lugar en los cuartos de final. Lucas Passerini se fue expulsado y será baja.

El equipo de Alberdi, con este triunfo, logró cortar una extensa racha sin ganar el clásico cordobés: desde abril de 2006, cuando lo hizo por 2-1 en la B Nacional. Por otro lado, el último en Primera División había sido un 1-0 en el Clausura 2001.

“Mi objetivo con Belgrano siempre fue ayudarlo. En su momento tenía otras opciones para trabajar pero mi intención era volver para darle una mano, sentí que le debía algo. Mi sentido de pertenencia lo tengo hace mucho tiempo”, aseveró el Ruso en conferencia de prensa.

Unión logró meterse a octavos de final siendo el último clasificado de la Zona A y logró un triunfazo de visitante ante uno de los mejores del semestre. El Tatengue ganó 2-1 en Mendoza ante Independiente Rivadavia con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona y llega al duelo ante Belgrano lleno de confianza.

El entrenador Leonardo Madelón, en conferencia de prensa, declaró: “El equipo tiene que ser bravo, rebelde, rabioso, furioso, vivir el partido. Y hoy fuimos eso. La figura es el equipo, no hay una individualidad determinante”.

El plantel pasó la noche del sábado en Mendoza e inmediatamente viajó el domingo a Córdoba, ya planificando el duelo en Alberdi.

La principal preocupación del Madelón pasa por Marcelo Estigarribia. El atacante terminó muy exigido físicamente en el Bautista Gargantini, donde volvió a resentirse de la molestia en los aductores que arrastra desde hace varias semanas. A eso se le sumó un fuerte golpe sufrido durante el encuentro, situación que obliga al cuerpo médico a seguirlo de cerca.

Por eso, el delantero será esperado hasta último momento. Si logra responder bien desde lo físico, continuará dentro del once titular para acompañar a Cristian Tarragona en ataque.

Quien sí llevó tranquilidad fue Cristian Tarragona. El delantero, que también había llegado con dificultades físicas al cruce ante Independiente Rivadavia, completó todo el partido y terminó en buenas condiciones, algo clave para Madelón pensando en otro duelo de máxima exigencia. La intención del entrenador es sostener la estructura que viene de dar el golpe en Mendoza.

La probable formación de Belgrano vs. Unión, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

El posible once de Unión vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Belgrano vs. Unión, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Julio César Villagra.