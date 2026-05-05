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Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto al Consejo Provincial de Cultura, abrió la convocatoria para una nueva edición de los Juegos Culturales Entrerrianos

5 de mayo 2026 · 15:25hs
Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto al Consejo Provincial de Cultura, abrió la convocatoria para una nueva edición de los Juegos Culturales Entrerrianos, una propuesta destinada a niños, niñas y jóvenes de 12 a 18 años de toda la provincia. La participación está organizada en categorías Sub 15, Sub 18 y Única, con instancias locales, regionales y una final provincial.

Con múltiples disciplinas, vuelven los Juegos Culturales Entrerrianos

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Bajo el lema “Territorios que hablan: identidades en movimiento”, la iniciativa busca promover la expresión artística y el intercambio cultural entre jóvenes de distintos puntos del territorio entrerriano. La modalidad de participación puede ser individual o grupal.

Las disciplinas incluidas son canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales bidimensionales, cuento, poesía, videominuto, danza —en formato individual y pareja—, teatro —unipersonal y grupal—, historieta, payada y conjunto musical.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de junio a las 13. Luego se desarrollarán las instancias locales durante julio y agosto, mientras que los encuentros regionales tendrán lugar entre agosto y septiembre en las localidades de Hernández, Ubajay, San José de Feliciano, Crespo y San Salvador. La final provincial se realizará el 2 de octubre en Nogoyá.

Las bases y condiciones pueden consultarse de manera online, al igual que el formulario de inscripción. Todas las propuestas serán evaluadas por jurados especializados. Para consultas, se puede acudir al área de Cultura de cada localidad o escribir al correo [email protected].

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Juegos Culturales Entrerrianos Secretaría de Cultura de Entre Ríos cultura
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