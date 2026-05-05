Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

El Gobierno de Entre Ríos impulsa un ciclo de cine en escuelas rurales a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER)

El Gobierno de Entre Ríos impulsa un ciclo de cine en escuelas rurales a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), con el objetivo de acercar herramientas audiovisuales a estudiantes y docentes. La iniciativa, denominada Un día de película, propone jornadas creativas con una mirada federal y participativa.

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

En ese marco, el programa llegó esta semana a Puerto Curtiembre, donde se desarrolló una actividad en la Escuela Rural N°37 “Estanislao Soler”, dirigida por Fermín Montorfano. La comunidad educativa participó de una experiencia que combinó proyección de contenidos y trabajo práctico en el aula.

Durante la jornada se compartieron cortos de animación nacionales y latinoamericanos con estudiantes de primero a sexto grado. La propuesta estuvo acompañada por Matete y Tereré, personajes creados por el IAAER que introducen las actividades en formato audiovisual y funcionan como guía en el desarrollo de los contenidos.

Además de la proyección, se trabajó con material didáctico elaborado por el organismo, que permitió abordar aspectos del lenguaje audiovisual. Los estudiantes realizaron ejercicios de reconocimiento de sonidos del entorno mediante el uso de micrófono y grabador, y reflexionaron sobre el rol de la sonoridad en las producciones.

La actividad incluyó también la selección de secuencias de los cortos para su posterior ilustración, instancia que dio lugar al intercambio sobre los procesos de realización cinematográfica y las formas de narrar una historia.

El programa forma parte de una política cultural que busca ampliar el acceso a contenidos audiovisuales en todo el territorio provincial, con propuestas que integran aprendizaje, participación y producción colectiva.