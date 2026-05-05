Uno Entre Rios | Escenario | Cine

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

El Gobierno de Entre Ríos impulsa un ciclo de cine en escuelas rurales a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER)

5 de mayo 2026 · 15:17hs
Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

El Gobierno de Entre Ríos impulsa un ciclo de cine en escuelas rurales a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), con el objetivo de acercar herramientas audiovisuales a estudiantes y docentes. La iniciativa, denominada Un día de película, propone jornadas creativas con una mirada federal y participativa.

“Un día de película”, una propuesta que acerca el cine al aula

nueva proyeccion en sala noble con cine y experiencia sensorial

Nueva proyección en Sala Noble con cine y experiencia sensorial

los rancheros regresan a santa fe con un show centrado en sus clasicos

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

En ese marco, el programa llegó esta semana a Puerto Curtiembre, donde se desarrolló una actividad en la Escuela Rural N°37 “Estanislao Soler”, dirigida por Fermín Montorfano. La comunidad educativa participó de una experiencia que combinó proyección de contenidos y trabajo práctico en el aula.

Durante la jornada se compartieron cortos de animación nacionales y latinoamericanos con estudiantes de primero a sexto grado. La propuesta estuvo acompañada por Matete y Tereré, personajes creados por el IAAER que introducen las actividades en formato audiovisual y funcionan como guía en el desarrollo de los contenidos.

Además de la proyección, se trabajó con material didáctico elaborado por el organismo, que permitió abordar aspectos del lenguaje audiovisual. Los estudiantes realizaron ejercicios de reconocimiento de sonidos del entorno mediante el uso de micrófono y grabador, y reflexionaron sobre el rol de la sonoridad en las producciones.

La actividad incluyó también la selección de secuencias de los cortos para su posterior ilustración, instancia que dio lugar al intercambio sobre los procesos de realización cinematográfica y las formas de narrar una historia.

El programa forma parte de una política cultural que busca ampliar el acceso a contenidos audiovisuales en todo el territorio provincial, con propuestas que integran aprendizaje, participación y producción colectiva.

LEER MÁS: El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Cine escuelas Entrerrianas cultura
Noticias relacionadas
nexo. dos voces, un mismo origen, una muestra que reune a dos artistas en galeria gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

convocan a participar de los juegos culturales entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Horacio Lator

El folklore llega al Domo 360º con una nueva fecha de "Arte en Conexión"

el archivo general de entre rios invita a una charla sobre la municipalidad de parana en tiempos de la confederacion

El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

Ver comentarios

Lo último

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Nexo. Dos voces, un mismo origen, una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Ultimo Momento
Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Nexo. Dos voces, un mismo origen, una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

El folklore llega al Domo 360º con una nueva fecha de Arte en Conexión

El folklore llega al Domo 360º con una nueva fecha de "Arte en Conexión"

Policiales
Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

Cazador entrerriano murió por un disparo en islas santafesinas

Cazador entrerriano murió por un disparo en islas santafesinas

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

Ovación
El Club Estudiantes celebra 121 años de vida institucional

El Club Estudiantes celebra 121 años de vida institucional

Concordia: polémica por un árbitro que trató de gordo a un menor

Concordia: polémica por un árbitro que trató de "gordo" a un menor

Liga Argentina: La Unión busca sellar su pase a semifinales contra Santa Paula

Liga Argentina: La Unión busca sellar su pase a semifinales contra Santa Paula

Urquiza venció a Recreativo y se afirma como líder de la Liga Federal

Urquiza venció a Recreativo y se afirma como líder de la Liga Federal

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

La provincia
Nexo. Dos voces, un mismo origen, una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Convocan a participar de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Un ciclo de cine recorre escuelas rurales entrerrianas con propuestas educativas y culturales

Entre Ríos recuperó 268 puestos en la construcción, pero sigue con 2.361 menos y sueldos 6% más bajos

Entre Ríos recuperó 268 puestos en la construcción, pero sigue con 2.361 menos y sueldos 6% más bajos

El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

Dejanos tu comentario