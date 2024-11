"La belleza de la fragmentación", una muestra de Berenice Rebossio

Rebossio expondrá 10 obras basadas en el arte del kintsugi, técnica japonesa que consiste en reparar objetos de cerámica rotos con oro, bronce o peltre, para resaltar la historia de la pieza y darle una segunda vida. La palabra kintsugi significa “reparar con oro”. “Es una técnica que le devuelve el valor a la pieza, el arte de las roturas. Recuperarlo y que no valga menos. La meta era pasar eso a la pintura, porque al ser algo tridimensional realizado en cerámica, llevarlo a la pintura fue un desafío. Y, en este caso, yo quise hacer una seguidilla de cómo un jarrón se va rompiendo y se va transformando en algo nuevo. Es todo un proceso, primero un jarrón sin roturas, nuevo, y después el cambio a cómo se va percutiendo con el paso del tiempo y se convierte en algo nuevo a través de una transformación”.

Próxima a recibirse, la artista contó que si bien la idea le genera alegría, también se presenta con un poco de nostalgia por el camino recorrido. “Me encanta dar clases, siento que soy una buena docente, y tengo muchas ganas de seguir transmitiendo la enseñanza del arte, eso me fascina. Y también me gustaría seguir por la rama de la gestión cultural, porque me parece un eje clave para poder gestionar la cultura, sobre todo acá en Paraná, me parece un espacio relindo”, adelantó.

Además, Rebossio compartió que la muestra contará con otros elementos como los textiles y las mostacillas, para sumar las técnicas y ofrecer un espacio con variedad. “En general siempre me aboqué más a la pintura, pero hago de todo”. Con generosidad, la artista presentó dos cuadros (que no son los de la muestra) en donde utilizó la fragmentación y la naturaleza como inspiración. “Es la misma línea, fragmentarse y volver a reconstruirse. Es el rostro de una mujer todo quebrado y renació con ella la naturaleza. Tiene textura visual y táctil”.

Sobre cuánto tiempo le toma hacer una obra, la joven contó que en dos días puede resolverlo. “No es tanto, por ahí lo que más tiempo lleva es el tema del secado dependiendo del material que se usa. Si usás óleo tarda un poco más, yo suelo usar acrílico por el tema económico y de secado”, contó y agregó: “En cuanto a la inspiración, suelo ir por el surrealismo en general, para quienes no saben, es un estilo de arte que renace por la creación de la obra a través de los sueños. Lo que soñamos lo ponemos en la pintura. Me inspira crear personajes imposibles de ver en la vida real y darle emocionalidad”. En ese sentido, Rebossio compartió su emoción por poder trabajar de algo que le gusta, hecho que consideró como un privilegio frente a la situación de la mayoría. “No todo el mundo tiene esa posibilidad, a muchas personas eso no se les permite”, aseguró. Y con esas palabras cerró la nota una de las grandes artistas que tiene Entre Ríos.