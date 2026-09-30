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Artistas entrerrianos serán protagonistas de Ritmos Argentinos

El programa nacional Ritmos Argentinos recorrerá tres localidades entrerrianas este fin de semana con propuestas de música en vivo, danza y feria de artesanos

30 de septiembre 2026 · 14:36hs
Artistas entrerrianos serán protagonistas de Ritmos Argentinos

El programa nacional recorrerá Santa Elena, La Paz y Federal con música en vivo, danza, ferias y propuestas gastronómicas. Las actividades serán con entrada libre y gratuita.

Ritmos Argentinos recorre Santa Elena, La Paz y Federal

Ritmos Argentinos llegará este fin de semana a Santa Elena, La Paz y Federal, con una programación que reunirá música en vivo y danza de artistas entrerrianos. Las actividades, con entrada libre y gratuita, son organizadas por la Secretaría de Cultura de la Nación, Cultura de Entre Ríos y los municipios.

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En Santa Elena, la propuesta será este viernes 2 de octubre desde las 17, en el Anfiteatro Municipal. Se presentarán bailarines locales, La Marejada, Juan Manuel Bilat, Pasión Campera y Sikumbia. También habrá feria de artesanos y productores.

El sábado 3, desde las 16.30, la actividad llegará al Polideportivo Municipal de La Paz, con academias locales de danza y los shows de Brum Brum, La Cope y La Centella, además de una feria de artesanos y productores.

El cierre será el domingo 4 desde las 16, en el escenario Ernesto Montiel del Predio del Festival Nacional del Chamamé de Federal. Actuarán academias locales de danza, Grupo Ambasador, Vintrack, Antoñico Rocksteady Club y La Aplanadora. La jornada también contará con feria de artesanos y patio gastronómico.

Ritmos Argentinos es una iniciativa federal que busca promover artistas emergentes y locales, acompañar la profesionalización del sector cultural y generar intercambio entre las distintas regiones del país a través de la música, la danza y otras expresiones culturales.

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Ritmos Argentinos Santa Elena La Paz Federal
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