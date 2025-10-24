Uno Entre Rios | Escenario | Ke personajes

Ke Personajes lanzó una nueva canción: "Debió ser así"

“Debió ser así”, es un proceso de sanación y madurez emocional para Ke Personajes. Este viernes la banda se presentará en Rosario.

24 de octubre 2025 · 12:00hs
Ke Personajes lanzó una nueva canción: Debió ser así

Ke Personajes lanzó una nueva canción: "Debió ser así"
Ke Personajes lanzó una nueva canción: Debió ser así

Ke Personajes lanzó una nueva canción: "Debió ser así"

Ke personajes estrena su nuevo single "debió ser así", palpitando su primer estadio ferro el 29 de noviembre, la banda apuesta una vez más a hablar del desamor con esta profunda canción. Actualmente, la banda se presentará este sábado en el arena bioceres de rosario. En noviembre en córdoba y finalmente cerrarán el año en el estadio ferro

Ke Personajes regresa con un nuevo single “Debió ser así” cuestionandose sobre si ¿te pasó que volviste a ver a alguien y ya no sentiste lo mismo? . De esto se trata este lanzamiento que más allá del desamor, como siempre y fieles a su estilo, nos invitan a bailar una vez más.

el centro cultural juan l. ortiz recibe a la compagnie maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

el cineclub del iaaer celebra el humor en su nueva programacion

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

A lo largo de la canción se vive un aprendizaje sobre el quererse, soltar lo que hace mal, entender el porqué las cosas no funcionaron y que todo ocurre en el momento adecuado. También invita a la aceptación, el reconocer el pasado sin rencores pero con la enseñanza de no volver a repetirlo.

Embed

LEER MÁS: Ke Personajes y J Balvin explotan la escena con su nueva colaboración "Celosa"

Próximos eventos

Ke Personajes se encuentra en un momento histórico. Este 25 de Octubre en el Bioceres Arena de Rosario. En este camino profesional con casi diez años de carrera, con esta parte del tour, llegaron numerosos puntos de Argentina, entre ellos a Mendoza en la histórica Fiesta de la Vendimia, así como también a Perú, Ecuador, Uruguay, México y Chile.

Además, durante sus presentaciones en México, brindaron shows en León, Potosí y también, se subieron por primera vez al escenario del destacado festival de México “Tecate Pa’l Norte”, donde compartieron cartel con artistas internacionales de la talla de Green Day, Justin Timberlake, Garbage, King Of Leon y Benson Boone, entre otros.

25.10 BIOCERES ARENA - ROSARIO, ARGENTINA

15.11 QUALITY ARENA - CÓRDOBA, ARGENTINA

29.11 ESTADIO FERRO - BUENOS AIRES, ARGENTINA

Ke Personajes, bien entrerriano

Conformada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina en el 2016, Ke personajes se consagró al éxito en el 2022 con su hit “Adiós amor”. Desde ese momento la banda recorrió con su gira toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, y ha realizado colaboraciones en vivo con importantes referentes de la música argentina como Abel Pintos, Pablo Lescano de Damas Gratis y María Becerra.

Emanuel Noir, su vocalista, comenta que se unió con el baterista Sebastián Boffelli, quien hacía contenido musical para Youtube y Emanuel se sumaba para cantar. Gracias a estos videos que realizaron y luego de haber conformado la banda con todos sus integrantes restantes con Joel Brem en teclado, Enzo Martínez en el güiro, se convirtieron en uno de los grupos más populares del momento.

El año pasado la agrupación realizó uno de los shows más grandes de su carrera en el Estadio Uno de Estudiantes de La Plata el 23 de marzo ante miles de personas. También se embarcaron en un extenso tour que visitó México, donde hicieron presentaciones por Monterrey, Guadalajara y CDMX, y por otro lado, pasaron por Paraguay, Chile y provincias de nuestro país.

A la par de esta historia musical que no para de crecer, Ke personajes dio vida a colaboraciones como “Ya no vuelvas” junto a La K’onga que han significado puntos claves en su carrera y el impacto en el público. Así como otros grandes lanzamientos como “Costumbres” de la mano de Pablo Lescano, “Uno nunca sabe” con Ulises Eyherabide y “Ya fue” con la T y la M entre otras, que siguen siendo hits en todas las plataformas.

Ke personajes canción Banda gira Rosario
Noticias relacionadas
Visita guiada al Cementerio Municipal 

Visita guiada al Cementerio Municipal para conocer su historia y arquitectura

Jamaica Tropical, más de 40 años de trayectoria en la cumbia paranaense

Jamaica Tropical, más de 40 años de trayectoria en la cumbia paranaense

ratones paranoicos llega a parana en su gira despedida ultima ceremonia

Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

Uriel López

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

Ver comentarios

Lo último

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Ultimo Momento
El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

La provincia
SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

Dejanos tu comentario