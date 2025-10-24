Ke Personajes lanzó una nueva canción: "Debió ser así"

“Debió ser así”, es un proceso de sanación y madurez emocional para Ke Personajes. Este viernes la banda se presentará en Rosario.

Ke personajes estrena su nuevo single "debió ser así", palpitando su primer estadio ferro el 29 de noviembre, la banda apuesta una vez más a hablar del desamor con esta profunda canción. Actualmente, la banda se presentará este sábado en el arena bioceres de rosario. En noviembre en córdoba y finalmente cerrarán el año en el estadio ferro

Ke Personajes regresa con un nuevo single “Debió ser así” cuestionandose sobre si ¿te pasó que volviste a ver a alguien y ya no sentiste lo mismo? . De esto se trata este lanzamiento que más allá del desamor, como siempre y fieles a su estilo, nos invitan a bailar una vez más.

A lo largo de la canción se vive un aprendizaje sobre el quererse, soltar lo que hace mal, entender el porqué las cosas no funcionaron y que todo ocurre en el momento adecuado. También invita a la aceptación, el reconocer el pasado sin rencores pero con la enseñanza de no volver a repetirlo.

Embed

Próximos eventos

Ke Personajes se encuentra en un momento histórico. Este 25 de Octubre en el Bioceres Arena de Rosario. En este camino profesional con casi diez años de carrera, con esta parte del tour, llegaron numerosos puntos de Argentina, entre ellos a Mendoza en la histórica Fiesta de la Vendimia, así como también a Perú, Ecuador, Uruguay, México y Chile.

Además, durante sus presentaciones en México, brindaron shows en León, Potosí y también, se subieron por primera vez al escenario del destacado festival de México “Tecate Pa’l Norte”, donde compartieron cartel con artistas internacionales de la talla de Green Day, Justin Timberlake, Garbage, King Of Leon y Benson Boone, entre otros.

25.10 BIOCERES ARENA - ROSARIO, ARGENTINA

15.11 QUALITY ARENA - CÓRDOBA, ARGENTINA

29.11 ESTADIO FERRO - BUENOS AIRES, ARGENTINA

Ke Personajes, bien entrerriano

Conformada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina en el 2016, Ke personajes se consagró al éxito en el 2022 con su hit “Adiós amor”. Desde ese momento la banda recorrió con su gira toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, y ha realizado colaboraciones en vivo con importantes referentes de la música argentina como Abel Pintos, Pablo Lescano de Damas Gratis y María Becerra.

Emanuel Noir, su vocalista, comenta que se unió con el baterista Sebastián Boffelli, quien hacía contenido musical para Youtube y Emanuel se sumaba para cantar. Gracias a estos videos que realizaron y luego de haber conformado la banda con todos sus integrantes restantes con Joel Brem en teclado, Enzo Martínez en el güiro, se convirtieron en uno de los grupos más populares del momento.

El año pasado la agrupación realizó uno de los shows más grandes de su carrera en el Estadio Uno de Estudiantes de La Plata el 23 de marzo ante miles de personas. También se embarcaron en un extenso tour que visitó México, donde hicieron presentaciones por Monterrey, Guadalajara y CDMX, y por otro lado, pasaron por Paraguay, Chile y provincias de nuestro país.

A la par de esta historia musical que no para de crecer, Ke personajes dio vida a colaboraciones como “Ya no vuelvas” junto a La K’onga que han significado puntos claves en su carrera y el impacto en el público. Así como otros grandes lanzamientos como “Costumbres” de la mano de Pablo Lescano, “Uno nunca sabe” con Ulises Eyherabide y “Ya fue” con la T y la M entre otras, que siguen siendo hits en todas las plataformas.