Ke Personajes y J Balvin explotan la escena con su nueva colaboración "Celosa". Los artistas se unieron en una canción que tendrá la banda entrerriana en su primer album de estudio. Marca un hito histórico para la cumbia latinoamericana.

Ke Personajes continúa con su intensa marcha y en un año de grandes anuncios sorprende nuevamente a su público con un estreno internacional sin precedentes. “Celosa”, junto a J Balvin, es una de las colaboraciones internacionales que tendrá la banda en su primer álbum de estudio, canción que marca un hito histórico para la cumbia latinoamericana al sumar a un artista de reggaetón. Esta fusión sin dudas llevará el encanto de la cumbia argentina por el mundo, dándole el pleno reconocimiento que merece en su innegable legado y aporte musical.

“Celosa” fue compuesta por Emanuel Noir, J Balvín, Simon Vauri, Guillermo Alejandro Ortiz Gomez y Luis Barrera, y se estrena junto a un videoclip grabado en los primeros días del mes de Agosto en Tijuana, México, dirigido por el reconocido director internacional Fernando Lugo.

Éxito internacional para Ke Personajes

Ke Personajes se encuentra viviendo un momento de pleno éxito, llevando sus creaciones alrededor del mundo cautivando a miles de personas con su inigualable repertorio y puesta en escena. Dentro de muy poco será el momento de vivir junto a la banda “Odisea”, iniciando una travesía de desafíos, pasión y fuego, guiada por la luna en la oscuridad. Esta Odisea ardiente, es la representación de atravesar miedos y vencer fantasmas.

Recientemente, Ke Personajes estrenó “Ya no siento nada”, “Fue ella, fuí yo” y “Echar de menos”, tres canciones en vivo desde el Movistar Arena dando cierre a su nuevo EP “Preludios”. Así, la banda selló su primer álbum en vivo homenajeando su carrera con su imponente show en Buenos Aires.

Las canciones que también forman parte de material en el que inmortalizaron sus noches en el Movistar Arena son: “Mujer amante”, “Sé que te amo”, “Que lloro”, “Hotel California”, “Tiene espinas el rosal” junto a Valeska, del grupo Anaconda y el emotivo cover de Evanescence “My Immortal”.