Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

La artista entrerriana Janet M. Waldner inaugurará su muestra “OM. La Fuerza de lo Invisible” el viernes 22 de septiembre a las 20 hs en GAP Galería de Arte de Paraná.

Janet M. Waldner1 Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" La exposición invita al espectador a sumergirse en un territorio donde lo visible y lo secreto conviven en tensión poética, generando una experiencia sensorial que conecta con lo intangible y lo esencial.

Con curaduría de Valentina Anadón, la muestra ofrece un viaje sensorial que conecta al espectador con lo intangible y lo esencial. Waldner, nacida en 1981 en Paraná, ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales en Entre Ríos, Uruguay y Santa Fe, y actualmente trabaja desde su taller en Hasenkamp.