Uno Entre Rios | Escenario | Janet M. Waldner

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

La artista entrerriana Janet M. Waldner inaugurará su nueva muestra “OM. La Fuerza de lo Invisible” el viernes 22 de septiembre en GAP Galería de Arte

19 de agosto 2025 · 16:57hs
Janet M. Waldner

Janet M. Waldner
Janet M. Waldner OM. La Fuerza de lo Invisible

Janet M. Waldner "OM. La Fuerza de lo Invisible"

La artista entrerriana Janet M. Waldner inaugurará su muestra “OM. La Fuerza de lo Invisible” el viernes 22 de septiembre a las 20 hs en GAP Galería de Arte de Paraná.

Janet M. Waldner1

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible"

La exposición invita al espectador a sumergirse en un territorio donde lo visible y lo secreto conviven en tensión poética, generando una experiencia sensorial que conecta con lo intangible y lo esencial.

Litoral Stand Up Comedy en el Mercado Sud

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Con curaduría de Valentina Anadón, la muestra ofrece un viaje sensorial que conecta al espectador con lo intangible y lo esencial. Waldner, nacida en 1981 en Paraná, ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales en Entre Ríos, Uruguay y Santa Fe, y actualmente trabaja desde su taller en Hasenkamp.

LEER MÁS: El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

Janet M. Waldner GAP Galería de Arte OM. La Fuerza de lo Invisible
Noticias relacionadas
conoce todas las funciones del encuentro entrerriano de teatro en parana

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Uriel Lozano

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Presentación del Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Pequeños Seres

Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña

Ver comentarios

Lo último

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Ultimo Momento
Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

Policiales
Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Ovación
Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

La provincia
El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

Janet M. Waldner presenta OM. La Fuerza de lo Invisible en GAP Galería de Arte

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Dejanos tu comentario