El quinteto entrerriano Litoral Stand Up Comedy llega al Mercado Sud (Perón y Villaguay) para presentar sus personajes, anécdotas y rutinas repletas de humor. El show se llevará a cabo el sábado 23 de agosto a partir de las 21, con reservas habilitadas hasta las 21:15.
El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez
El quinteto entrerriano Litoral Stand Up Comedy aterrizará por primera vez en el Mercado Sud el sábado 23 de agosto
19 de agosto 2025 · 16:16hs
Litoral Stand Up Comedy en el Mercado Sud
La entrada será a la gorra, y el público podrá disfrutar de comida de barra, picoteo, vermut y Negronis, entre otras opciones.
Se recomienda reservar con anticipación, ya que los lugares suelen agotarse rápidamente. Las reservas se pueden hacer:
-
Por Instagram de Soberana
-
Por WhatsApp al 3434480499
-
O a través de algún standupero amigo del grupo