El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

El quinteto entrerriano Litoral Stand Up Comedy aterrizará por primera vez en el Mercado Sud el sábado 23 de agosto

19 de agosto 2025 · 16:16hs
El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

El quinteto entrerriano Litoral Stand Up Comedy llega al Mercado Sud (Perón y Villaguay) para presentar sus personajes, anécdotas y rutinas repletas de humor. El show se llevará a cabo el sábado 23 de agosto a partir de las 21, con reservas habilitadas hasta las 21:15.

La entrada será a la gorra, y el público podrá disfrutar de comida de barra, picoteo, vermut y Negronis, entre otras opciones.

Se recomienda reservar con anticipación, ya que los lugares suelen agotarse rápidamente. Las reservas se pueden hacer:

  • Por Instagram de Soberana

  • Por WhatsApp al 3434480499

  • O a través de algún standupero amigo del grupo

