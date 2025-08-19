El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

El quinteto entrerriano Litoral Stand Up Comedy aterrizará por primera vez en el Mercado Sud el sábado 23 de agosto

El quinteto entrerriano Litoral Stand Up Comedy llega al Mercado Sud (Perón y Villaguay) para presentar sus personajes, anécdotas y rutinas repletas de humor. El show se llevará a cabo el sábado 23 de agosto a partir de las 21, con reservas habilitadas hasta las 21:15.