Iván Noble vuelve a reencontrarse con el público de Paraná

Luego de más de cuatro años, Iván Noble vuelve a Paraná para presentar su show Al fin solos en el marco de su Gira Nacional, haciendo un recorrido por sus clásicas canciones en un formato intimista y acompañado solo por su guitarra. La cita será el viernes 4, a las 21, en el Auditorio de la UCA (Buenos Aires 239).



Luego de agotar funciones en todo el país, Iván Noble continúa la gira nacional de su nuevo espectáculo titulado Al fin solos, en el que hace un recorrido por canciones de todas las épocas en un formato de entrecasa, solo con su guitarra, así como salen los temas a la luz.





Escenario dialogó con el artista, que hará recordar a los paranaenses los temas que forman parte de sus más de 12 discos entre la época de Caballeros de la Quema y su etapa solista.





–¿Qué nos podés contar de "Al fin solos"?

–Es un show en el que estoy solo en el escenario con una guitarra, la idea es que sea un show súper íntimo, donde las canciones vuelven a ser lo que eran cuando recién estaban compuestas. Es un recorrido por las canciones de todas las épocas, desde Caballeros hasta los últimos discos solistas.





–¿Las canciones ya están seleccionadas o te permitís ir eligiendo en cada show?

–Más o menos tengo una lista armada, elegí algunas canciones que me parecen que se llevan mejor con ese formato acústico e íntimo.





–¿Cómo se da la interacción con el público?

–Hay mucha más interacción con la gente, es un show mucho más cómplice, tiene casi un clima de café concert. Se da una cercanía distinta con el público a lo que es cuando está presente la banda.





–¿Qué se siente subir solo al escenario?

–Me gusta mucho, este show nació un poco como un antojo personal y hace un tiempo que andaba con ganas de hacerlo; y la verdad que pasan cosas muy lindas.





–¿Sos de escribir canciones en las giras?

–Por ahí tomo algunas notas, pero no me pongo a componer. Para escribir necesito estar más tranquilo, en mi casa. Pero sí pasa que cuando estoy de gira me surgen ideas que las anoto o las grabo en el teléfono, pero no me siento a componer.





–¿Qué música escuchás por estos días?

–La verdad que escucho la música de siempre, los discos que me hicieron muy feliz hace años: rock nacional, Charly García, Spinetta; también me gusta escuchar jazz, música más tranquila. Soy de lo clásico.





–¿Tenés nuevos proyectos en mente?

–A esta gira la terminamos ahora, a mitad de año. Y después probablemente me ponga a trabajar en un disco nuevo, que todavía no tengo muy en claro de qué se va a tratar. No tengo las canciones pero sí sé que me voy a meter en el estudio a grabar





–¿Cómo definirías esta etapa de tu carrera?

–Estoy muy cómodo y muy feliz. Contento, te diría. Y también estoy contento de visitar ciudades. Es que hace mucho que no estoy por Paraná, así que va a ser un placer estar de vuelta y ver qué tanto se acuerdan de mí allá y cómo se llevan con mis canciones.

Entradas

Los suscriptores de UNO pueden retirar su entrada gratis en las oficinas de Chile y Perú con su tarjeta Beneficios UNO. También se pueden comprar entradas en Sneakers (San Martín 753) o con tarjeta de crédito en ivannobleenparana.eventbrite.com.