Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de julio. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en Gualeguay y General Galarza y seleccionará 12 propuestas de toda la provincia.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió la convocatoria para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en las ciudades de Gualeguay y General Galarza. La inscripción permanecerá habilitada desde este 19 de junio y hasta el 10 de julio.

La propuesta está dirigida a elencos y grupos teatrales de toda la provincia que cuenten con obras ya estrenadas y que no hayan formado parte de ediciones anteriores del encuentro. También podrán presentarse propuestas vinculadas a las artes escénicas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

Convocan a elencos de toda la provincia para el Encuentro Entrerriano de Teatro

El encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios anfitriones y cuenta con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

La convocatoria prevé la selección de 12 obras y propuestas escénicas de distintos puntos de la provincia. Entre los criterios establecidos se contempla una representación territorial de las cinco regiones que integran el CONTIER, la inclusión de espectáculos destinados al público infantil y un límite de participación para producciones pertenecientes a las ciudades sede.

Las obras postuladas deberán estar pensadas para una única función y tener una duración mínima de 40 minutos y máxima de 90 minutos.

Los grupos seleccionados recibirán un estímulo económico de 750.000 pesos por cada presentación realizada durante el encuentro. El pago se efectuará a través de los mecanismos administrativos correspondientes.

La organización informó que, como mínimo, se elegirá una obra por cada una de las cinco regiones teatrales de la provincia. Además, al menos dos de las propuestas seleccionadas deberán estar orientadas al público infantil. Las plazas restantes serán definidas por el jurado de acuerdo con criterios artísticos, sin contemplar aspectos de territorialidad.

El anuncio de las obras seleccionadas se realizará el próximo 4 de agosto. La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por tres referentes del quehacer escénico de la región.

El Encuentro Entrerriano de Teatro constituye uno de los espacios más importantes para la actividad teatral independiente de la provincia. Año tras año reúne a artistas, elencos y públicos de distintas localidades, promoviendo el intercambio de experiencias, la circulación de producciones y el fortalecimiento del sector.

La iniciativa forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que desarrolla ciclos, festivales y encuentros en diferentes localidades de la provincia con una perspectiva federal y de alcance territorial.

El formato de inscripción será Digital, por medio de un formulario online en este LINK: LINK DE INSCRIPCIÓN

Las bases completas pueden consultarse en este LINK: LINK BASES