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Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

El prócer ocupa un lugar destacado en la memoria del país. A más de dos siglos de su muerte, su legado sigue presente en diversas expresiones

20 de junio 2026 · 08:09hs
Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Imagen creada con IA

Cada 20 de junio, Argentina recuerda a Manuel Belgrano en el aniversario de su fallecimiento. La fecha, establecida como Día de la Bandera, invita a reflexionar sobre el legado de uno de los protagonistas fundamentales de la construcción del país. Sin embargo, su figura trasciende el ámbito histórico y educativo: también ocupa un lugar destacado en la cultura argentina.

A lo largo de los años, escritores, músicos, artistas visuales, dramaturgos y realizadores audiovisuales encontraron en Belgrano una fuente de inspiración para narrar aspectos de su vida, sus ideales y su compromiso con la educación, la libertad y la construcción de una identidad nacional.

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Del aula escenario

La literatura fue uno de los espacios donde su historia encontró nuevas lecturas. Biografías, ensayos y novelas históricas permitieron acercar su figura a distintas generaciones, poniendo el foco no solo en el militar y político, sino también en el intelectual que impulsó proyectos educativos y productivos para una nación que recién comenzaba a formarse.

El cine y la televisión también llevaron su historia a las pantallas. Producciones documentales y ficciones buscaron reconstruir momentos decisivos de su vida, entre ellos la creación de la Bandera en las barrancas del río Paraná, uno de los hechos más recordados de la historia argentina. La música popular tampoco permaneció ajena. Diversas composiciones folklóricas y repertorios escolares incorporaron referencias a Belgrano y a la Bandera, convirtiendo esos símbolos en parte del cancionero que acompaña actos, celebraciones y encuentros comunitarios en todo el país.

Las artes visuales aportaron otra mirada. Pinturas, murales, esculturas y muestras históricas permitieron reinterpretar la imagen del prócer desde distintas épocas y sensibilidades. Muchas de estas obras forman parte de museos, espacios públicos y centros culturales que mantienen vigente su presencia en la vida cotidiana.

La Bandera, por su parte, se transformó en uno de los símbolos más representados por los artistas argentinos. Más allá de su valor patriótico, aparece como un elemento asociado a la identidad, la memoria colectiva y los momentos de encuentro social.

En las últimas décadas, además, distintas propuestas culturales buscaron acercar la figura de Belgrano a los jóvenes mediante lenguajes contemporáneos. Obras teatrales, intervenciones urbanas, proyectos audiovisuales y contenidos digitales permitieron revisitar su historia desde perspectivas más cercanas a las nuevas generaciones, manteniendo vigente el interés por una figura clave de la historia nacional.

Valores que perduran

Los espacios culturales, bibliotecas, museos y centros educativos también cumplen un papel fundamental en esta tarea. Cada año organizan actividades, exposiciones, charlas y jornadas especiales que invitan a reflexionar sobre el legado de Belgrano y su influencia en la construcción de valores vinculados a la educación, la participación ciudadana y el compromiso con el bien común.

A más de 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, la cultura continúa encontrando nuevas formas de acercarse a su legado. Cada obra, libro, canción o representación artística aporta una mirada diferente sobre una figura que sigue ocupando un lugar central en la historia y en la construcción de la identidad argentina.

Por eso, el 20 de junio se invita a recordar un acontecimiento histórico y también ofrece la oportunidad de pensar cómo el arte y la cultura mantienen vivo el diálogo con el pasado, resignificando símbolos y relatos que forman parte de la memoria colectiva del país.

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