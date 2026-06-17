Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

La Plaza Primera Junta fue recuperada y este sábado habrá una peña en el barrio Mariano Moreno desde las 10:30 horas

Este sábado 20 de junio, de 10.30 a 16, la comunidad de barrio Mariano Moreno celebrará la inauguración de la renovada Plaza Primera Junta , un espacio recuperado a partir de una iniciativa impulsada por vecinos y vecinas mediante el Presupuesto Participativo. Habrá acto por el Día de la Bandera, una peña comunitaria, presentaciones artísticas, stands, cantina y actividades para toda la familia.

La obra incluyó la recuperación del monumento central, la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, la renovación del sector de juegos infantiles, la incorporación de juegos accesibles, mejoras en la iluminación, rampas de acceso, parquización y nuevo mobiliario urbano. Son obras concretas, visibles y necesarias. Sin embargo, tal vez lo más importante todavía no ocurrió.

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Porque las plazas tienen una particularidad: su verdadero valor aparece cuando empiezan a ser habitadas.

Durante mucho tiempo, distintos espacios públicos de la ciudad quedaron relegados, vacíos o deteriorados. Cuando eso sucede, no solamente se pierde un lugar físico. También se pierden oportunidades de encuentro. Se apagan conversaciones, desaparecen juegos, se debilitan vínculos y se reduce la posibilidad de compartir la vida con otros.

Por eso resulta significativo que una plaza vuelva a abrirse a la comunidad. Porque se trata de recuperar un lugar donde volverán a suceder cosas.

Vecinos podrán disfrutar de la renovada Plaza Primera Junta este sábado

Allí habrá niños que descubrirán el mundo jugando. Habrá adolescentes que encontrarán un sitio para reunirse después de la escuela. Habrá madres y padres que se sentarán a conversar mientras observan a sus hijos correr de un lado a otro. Habrá vecinos que compartirán una ronda de mates en una tarde cualquiera. Habrá celebraciones, encuentros y risas.

Tal vez dentro de algunos años nadie recuerde exactamente cuándo se colocó un banco o cuándo se encendió una luminaria. Pero seguramente muchos recordarán una tarde de juegos, un partido improvisado, una charla importante o una amistad nacida en ese mismo lugar.

La cultura también se construye así. Muchas veces se piensa la cultura únicamente desde los escenarios, los museos o las bibliotecas. Sin embargo, la cultura también ocurre en los espacios donde una comunidad se encuentra. Ocurre cuando los vecinos se apropian de un lugar común, cuando comparten actividades, cuando construyen identidad y sentido de pertenencia.

En ese aspecto, la historia de la Plaza Primera Junta tiene un valor adicional. Su recuperación nació de una decisión colectiva. Fueron los propios vecinos quienes definieron la necesidad de intervenir el espacio y quienes eligieron el proyecto a través del Presupuesto Participativo. Eso transforma la obra en algo más que una mejora urbana: la convierte en el resultado de una construcción comunitaria.

Hay algo esperanzador en imaginar todo lo que sucederá allí a partir de ahora. Los juegos que despertarán la imaginación de las infancias. Los vínculos que comenzarán a tejerse entre quienes todavía no se conocen. Las actividades culturales que encontrarán un lugar para desarrollarse. Las historias que todavía no fueron escritas.

Porque una plaza no es solamente un conjunto de veredas, árboles, juegos o bancos. Es un escenario para la vida cotidiana. Un espacio donde se construye comunidad.

La inauguración de este sábado celebra una obra terminada. Pero, en realidad, también marca el comienzo de algo mucho más importante: la posibilidad de que vecinos y vecinas vuelvan a encontrarse.

Y quizás allí resida el sentido de recuperar un espacio público. No en lo que se construyó, sino en todo lo que permitirá construir de ahora en adelante. Porque la ciudad también se hace entre quienes la habitan hoy y quienes la habitarán mañana.