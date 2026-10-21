Las tareas en Paraná seguirán hasta el viernes. Incluyen desinfección y controles técnicos, sin afectar el suministro de agua potable.

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago.

La Municipalidad de Paraná inició este miércoles tareas de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección en el centro de distribución de agua potable Parque del Lago. Los trabajos se extenderán hasta el viernes y, según se informó oficialmente, no afectarán el funcionamiento operativo de las instalaciones ni la distribución del suministro a través de la red pública.

La intervención forma parte del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable, que contempla distintas acciones destinadas a mejorar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Además de las tareas de limpieza y desinfección, los equipos técnicos realizarán un relevamiento integral de la estructura para evaluar su estado y planificar futuras intervenciones de mantenimiento.

Vaciado parcial de la cisterna

Para desarrollar los trabajos fue necesario vaciar una de las dos mitades de la cisterna del establecimiento, cuya capacidad total de almacenamiento alcanza los 6.000 metros cúbicos de agua potable.

Desde el municipio explicaron que el agua será encauzada por la calle hasta una boca de tormenta cercana al predio, ubicado entre las calles Serrano, Saba Victoria, María Laura Wybert y Gobernador Mihura.

Esta situación se desarrollará durante las próximas horas, mientras avanzan las tareas programadas dentro de las instalaciones.

La intervención fue organizada para garantizar la continuidad del servicio y permitir que los equipos municipales puedan trabajar sobre la infraestructura sin interrumpir el abastecimiento habitual a los usuarios.

Un programa para fortalecer el servicio

Las acciones se enmarcan en una estrategia municipal que busca mejorar las condiciones de mantenimiento de los centros de distribución y fortalecer los equipos encargados de ejecutar intervenciones preventivas.

En ese contexto, semanas atrás se realizaron trabajos similares en el centro de distribución Ejército, ubicado en calle General Espejo.

En esas instalaciones se efectuaron relevamientos técnicos, controles del funcionamiento electromecánico y tareas de limpieza y desinfección de las dos semicisternas, que cuentan con una capacidad conjunta de almacenamiento de 4.500 metros cúbicos de agua potable.

Próximas intervenciones en otros centros

Una vez finalizadas las tareas en Parque del Lago, el municipio tiene previsto continuar con trabajos de características similares en los centros de distribución Ramírez y Lola Mora.

El programa es desarrollado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Paraná y apunta a establecer un esquema de mantenimiento preventivo de las principales instalaciones vinculadas con el abastecimiento de agua potable.

La información obtenida durante las inspecciones será recopilada y analizada por profesionales técnicos, quienes tendrán a su cargo la elaboración de futuros planes de intervención.

De esta manera, el municipio busca contar con un diagnóstico actualizado sobre el estado de las estructuras y los equipos electromecánicos, con el objetivo de anticipar necesidades de mantenimiento y contribuir a la continuidad del servicio de agua potable en la ciudad.