Más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para conseguir entradas para ver a U2. La venta general comenzará este jueves 22 de octubre a las 10.

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas.

La banda irlandesa U2 generó un verdadero furor entre sus seguidores argentinos con el anuncio de sus dos conciertos en el estadio Monumental de River Plate, previstos para el 23 y 25 de marzo de 2027. La preventa de entradas se agotó en menos de dos horas, en medio de una demanda extraordinaria que reunió a más de un millón de personas en la fila virtual.

Los espectáculos formarán parte de la celebración por los 50 años de trayectoria del grupo, que prepara una puesta en escena monumental para su regreso a Buenos Aires. La producción estará a cargo de DF Entertainment, que anticipó un despliegue técnico y artístico de gran magnitud.

Una preventa que superó las expectativas

La expectativa por el regreso de U2 quedó reflejada en la respuesta del público durante la preventa. Más de un millón de usuarios ingresaron al sistema virtual con la intención de conseguir localidades para alguna de las dos presentaciones anunciadas.

En menos de dos horas, las entradas disponibles para esta primera instancia quedaron agotadas, lo que confirmó el enorme interés que despierta la banda entre sus seguidores argentinos.

La convocatoria también anticipa una importante demanda para la venta general, que permitirá acceder a las localidades destinadas a esta nueva etapa de comercialización.

Cuándo comienza la venta general

La organización confirmó que la venta general de entradas comenzará este jueves 22 de octubre, a partir de las 10, exclusivamente a través de la plataforma All Access.

Los conciertos están programados para el 23 y 25 de marzo de 2027 en el estadio River Plate, uno de los principales escenarios para espectáculos internacionales de gran convocatoria en la Argentina.

Una celebración por los 50 años de trayectoria

Las presentaciones tendrán un significado especial para U2, que celebrará medio siglo de historia musical con una producción anunciada como la más ambiciosa de su trayectoria.

La banda, reconocida mundialmente por sus grandes espectáculos y por una propuesta artística que combina música, tecnología y recursos visuales, buscará convertir sus dos noches en Buenos Aires en acontecimientos destacados de su aniversario.

Con la preventa agotada y una demanda que superó el millón de personas, la expectativa ahora está puesta en la apertura de la venta general y en la posibilidad de que miles de seguidores consigan su lugar para presenciar los conciertos.

Cuándo comienza la venta general de entradas para U2 en River

Tras el furor de la preventa exclusiva para clientes Santander Visa, la venta general está prevista para este jueves 22 de octubre, a partir de las 10. Los tickets estarán disponibles únicamente a través de la plataforma oficial All Access.

Durante la preventa, los clientes de Santander Visa podían acceder al beneficio de seis cuotas sin interés. Para la venta general estarán habilitados todos los medios de pago, según la información difundida por la producción.

Quienes realicen la compra desde el exterior deberán consultar previamente con su banco o entidad emisora si necesitan autorizar operaciones internacionales, para evitar posibles rechazos durante el pago.

Cuánto cuestan las entradas para U2 en River

La organización publicó el mapa de ubicaciones y los precios para las dos fechas en el estadio de Núñez. Los valores informados son los siguientes, a los que se deben sumar los cargos por servicio:

Red Zone: $700.000.

Pit / Golden Circle: $500.000.

Campo delantero: $355.000.

Campo general + Sívori B: $185.000.

Platea preferencial San Martín inferior, baja y media: $375.000.

Platea preferencial Belgrano inferior, baja y media: $375.000.

Platea alta San Martín: $145.000.

Platea alta Belgrano: $145.000.

Platea Sívori media sin numerar: $160.000.

General alta Sívori: $120.000.

Los precios corresponden a la información difundida para los recitales y no incluyen los cargos adicionales de la plataforma. La disponibilidad de cada sector puede variar según el avance de la venta.

U2 vuelve a la Argentina después de casi diez años

La última visita de U2 al país fue en octubre de 2017, cuando la banda se presentó en el Estadio Único de La Plata con The Joshua Tree Tour, la gira que conmemoró los 30 años de uno de sus discos más importantes.

Ahora, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a encontrarse con el público argentino en dos noches que buscarán repasar los grandes hitos de su carrera y presentar una nueva etapa musical.

El regreso coincide con el 50° aniversario de la formación del grupo. La historia comenzó en 1976, cuando Larry Mullen Jr. publicó un aviso en la cartelera de su colegio, Mount Temple, en Dublín, para convocar músicos. Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron a aquella convocatoria y dieron los primeros pasos de una de las bandas más influyentes del rock internacional.

Carnaval de Luz, el nuevo álbum de U2

El regreso a los escenarios también estará acompañado por nueva música. Según el anuncio difundido por la banda, Carnaval de Luz será su decimosexto álbum de estudio y tiene previsto su lanzamiento para el 13 de noviembre de 2026.

El disco reúne doce canciones y marca el regreso del grupo con material de estudio completamente nuevo desde Songs of Experience, publicado en 2017. Entre los adelantos mencionados figuran los sencillos “Street of Dreams” y “Silencio”.

El proyecto incluye colaboraciones con Brian Eno, Martin Garrix y Ryan Tedder, entre otros nombres vinculados a la producción y composición musical.

Con cinco décadas de trayectoria, U2 mantiene su lugar entre los grandes referentes del rock mundial. La expectativa generada por sus dos fechas en River confirma el interés que despierta su regreso a la Argentina, en una de las citas internacionales más esperadas del calendario musical de 2027.