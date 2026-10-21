María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

María Becerra se presentará el sábado 7 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. La jornada contará con música en vivo y homenajes

La cantante argentina María Becerra será la encargada del show de cierre de la 35.ª Marcha del Orgullo, que se realizará el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. La confirmación fue difundida por las cuentas oficiales de la convocatoria, que anunciaron la participación de la artista conocida popularmente como “la Nena de Argentina” y convocaron a sus seguidores a formar parte de una nueva jornada de celebración, visibilidad y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

“Nos llena de orgullo anunciar que María Becerra va a estar a cargo del show de cierre”, expresaron los organizadores a través de las redes sociales. La noticia generó expectativa entre quienes participarán de la movilización, que cada año reúne a miles de personas en las calles porteñas y combina expresiones artísticas, actividades culturales y reclamos vinculados con la igualdad y el respeto por la diversidad.

La propia cantante también confirmó su presencia mediante un mensaje dirigido a sus seguidores. “Nos vemos ahí, vamos a estar dándolo todo, aportando nuestro granito de arena y bancando los trapos como siempre”, manifestó Becerra, en referencia a su participación en una convocatoria que trasciende lo musical y que constituye uno de los encuentros más importantes del calendario de la diversidad en Argentina.

Plaza de Mayo

La 35.ª Marcha del Orgullo tendrá como escenario principal el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según la información difundida por la organización, las actividades comenzarán durante la mañana con una feria y distintas propuestas vinculadas con la diversidad, mientras que la movilización está prevista para las 16, con salida desde Plaza de Mayo y llegada a la Plaza de los Dos Congresos.

En ese punto se montará el escenario principal, donde se desarrollarán las presentaciones artísticas y tendrá lugar el cierre a cargo de María Becerra. El espectáculo será de acceso libre y gratuito, en el marco de una jornada abierta a toda la comunidad, que convoca a organizaciones sociales, activistas, artistas, familias y público en general.

La Marcha del Orgullo se consolidó a lo largo de los años como un espacio de encuentro y visibilización para la comunidad LGBTIQ+. A través de la movilización, sus participantes celebran las identidades y orientaciones sexuales diversas, al tiempo que sostienen demandas históricas relacionadas con la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento de derechos.

En ese contexto, la participación de una artista de la popularidad de María Becerra suma un atractivo musical a la convocatoria y amplía la llegada del evento a públicos de distintas generaciones. Su presencia también refuerza el vínculo entre la música popular y los espacios culturales que promueven la expresión, la inclusión y el respeto por la diversidad.

“Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”

La consigna elegida para la edición 2026 será “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”. El lema propone un eje político para la jornada y destaca la importancia de ocupar el espacio público como forma de expresión colectiva frente a los discursos y las acciones que afectan a las identidades y orientaciones sexuales diversas.

La frase acompaña una convocatoria en la que la celebración convive con la memoria de las luchas que permitieron conquistar derechos y con la necesidad de continuar trabajando para garantizar condiciones de igualdad. De esta manera, la marcha no se limita a una celebración festiva, sino que también funciona como un espacio para visibilizar problemáticas, compartir experiencias y renovar compromisos con una sociedad más inclusiva.