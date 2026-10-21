Uno Entre Rios | Show | María Becerra

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

María Becerra se presentará el sábado 7 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. La jornada contará con música en vivo y homenajes

21 de octubre 2026 · 16:39hs
María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

La cantante argentina María Becerra será la encargada del show de cierre de la 35.ª Marcha del Orgullo, que se realizará el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. La confirmación fue difundida por las cuentas oficiales de la convocatoria, que anunciaron la participación de la artista conocida popularmente como “la Nena de Argentina” y convocaron a sus seguidores a formar parte de una nueva jornada de celebración, visibilidad y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

“Nos llena de orgullo anunciar que María Becerra va a estar a cargo del show de cierre”, expresaron los organizadores a través de las redes sociales. La noticia generó expectativa entre quienes participarán de la movilización, que cada año reúne a miles de personas en las calles porteñas y combina expresiones artísticas, actividades culturales y reclamos vinculados con la igualdad y el respeto por la diversidad.

La propia cantante también confirmó su presencia mediante un mensaje dirigido a sus seguidores. “Nos vemos ahí, vamos a estar dándolo todo, aportando nuestro granito de arena y bancando los trapos como siempre”, manifestó Becerra, en referencia a su participación en una convocatoria que trasciende lo musical y que constituye uno de los encuentros más importantes del calendario de la diversidad en Argentina.

Plaza de Mayo

La 35.ª Marcha del Orgullo tendrá como escenario principal el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según la información difundida por la organización, las actividades comenzarán durante la mañana con una feria y distintas propuestas vinculadas con la diversidad, mientras que la movilización está prevista para las 16, con salida desde Plaza de Mayo y llegada a la Plaza de los Dos Congresos.

En ese punto se montará el escenario principal, donde se desarrollarán las presentaciones artísticas y tendrá lugar el cierre a cargo de María Becerra. El espectáculo será de acceso libre y gratuito, en el marco de una jornada abierta a toda la comunidad, que convoca a organizaciones sociales, activistas, artistas, familias y público en general.

La Marcha del Orgullo se consolidó a lo largo de los años como un espacio de encuentro y visibilización para la comunidad LGBTIQ+. A través de la movilización, sus participantes celebran las identidades y orientaciones sexuales diversas, al tiempo que sostienen demandas históricas relacionadas con la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento de derechos.

En ese contexto, la participación de una artista de la popularidad de María Becerra suma un atractivo musical a la convocatoria y amplía la llegada del evento a públicos de distintas generaciones. Su presencia también refuerza el vínculo entre la música popular y los espacios culturales que promueven la expresión, la inclusión y el respeto por la diversidad.

“Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”

La consigna elegida para la edición 2026 será “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”. El lema propone un eje político para la jornada y destaca la importancia de ocupar el espacio público como forma de expresión colectiva frente a los discursos y las acciones que afectan a las identidades y orientaciones sexuales diversas.

La frase acompaña una convocatoria en la que la celebración convive con la memoria de las luchas que permitieron conquistar derechos y con la necesidad de continuar trabajando para garantizar condiciones de igualdad. De esta manera, la marcha no se limita a una celebración festiva, sino que también funciona como un espacio para visibilizar problemáticas, compartir experiencias y renovar compromisos con una sociedad más inclusiva.

LEER MÁS: U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas

María Becerra Marcha del orgullo Buenos Aires
Noticias relacionadas
kevin johansen y liniers llegan al teatro 3 de febrero de parana

Kevin Johansen y Liniers llegan al Teatro 3 de Febrero de Paraná

gildas bailanta celebra diez anos de cumbia con una gran fiesta en parana

Gildas Bailanta celebra diez años de cumbia con una gran fiesta en Paraná

tras la denuncia contra hernan casciari, diego peretti explico su participacion en la pelicula

Tras la denuncia contra Hernán Casciari, Diego Peretti explicó su participación en la película

murio antonio grimau a los 82 anos, una figura de la television y el teatro argentino

Murió Antonio Grimau a los 82 años, una figura de la televisión y el teatro argentino

Ver comentarios

Lo último

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Ultimo Momento
Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Malvinas: familiares de soldados caídos explicaron por qué retiraron placas del cementerio de Darwin

Malvinas: familiares de soldados caídos explicaron por qué retiraron placas del cementerio de Darwin

Policiales
Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

De Entre Ríos al mundo: el auge de la carinata para biocombustibles aeronáuticos

De Entre Ríos al mundo: el auge de la carinata para biocombustibles aeronáuticos

Dejanos tu comentario