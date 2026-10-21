De Entre Ríos al mundo: el auge de la carinata para biocombustibles aeronáuticos

Durante el primer Simposio de Brassicas celebrado en Paraná, el gobierno de Entre Ríos y la firma Nufarm destacaron el potencial de la canola y la carinata

Durante el primer Simposio de Brassicas celebrado en Paraná, el gobierno de Entre Ríos y la firma Nufarm destacaron el potencial de la canola y la carinata

Durante el primer Simposio de Brassicas celebrado en Paraná, el gobierno de Entre Ríos y la firma Nufarm destacaron el potencial de la canola y la carinata

El Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná fue sede del primer Simposio de Mundo Brassicas, un espacio de intercambio técnico y comercial organizado por la firma Nufarm. El encuentro reunió a especialistas, investigadores, productores y referentes del sector agropecuario procedentes de Argentina, Uruguay y Brasil. La jornada abordó el potencial agronómico, económico y ambiental de cultivos como la canola y la carinata, materias primas clave para la elaboración de biocombustibles sostenibles de aviación (SAF) y el agregado de valor en las cadenas productivas .

El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Desarrollo Agroindustrial, Guillermo Bernaudo, y el Gerente General de Nufarm para Argentina & Uruguay, Rubén Dicún. Durante la inauguración, las autoridades reafirmaron el compromiso de posicionar a la provincia en la cima del desarrollo y la innovación agropecuaria nacional.

El rol estratégico de la carinata ante la demanda global

Actualmente, Entre Ríos se consolida como la provincia con mayor superficie sembrada de carinata en todo el país. Según remarcó el gobernador Frigerio, este cultivo representa una oportunidad concreta impulsada por las nuevas transformaciones energéticas de la aviación comercial internacional.

En su intervención, el mandatario puntualizó que hoy apenas el 1% del combustible utilizado por la industria aeronáutica comercial contiene biodiésel. Sin embargo, explicó que las regulaciones ambientales globales exigen elevar de manera acelerada esa proporción al 30% y, posteriormente, al 70%, posicionando a la carinata como el principal cultivo para abastecer dicha demanda internacional. Asimismo, Frigerio subrayó que el rol del Estado debe ser un aliado del productor a través de la reducción de impuestos, la defensa de reglas claras y la libertad para trabajar.

Articulación público-privada e innovación técnica

Por su parte, el directivo de Nufarm, Rubén Dicún, ponderó la articulación público-privada y destacó la elección estratégica de Entre Ríos como sede del congreso. Señaló además que el desarrollo de las brassicas constituye una alternativa clave para diversificar, innovar y generar valor en los sistemas productivos regionales con una visión de largo plazo.

La agenda del simposio incluyó disertaciones técnicas sobre manejo agronómico de precisión, sanidad vegetal, demanda global y certificación sustentable. En ese marco, se realizó también la presentación formal del libro digital Manual de enfermedades de canola y carinata, elaborado por la investigadora Norma Formento y editado por Nufarm

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